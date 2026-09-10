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НАТО зірвало секретну операцію Росії в Арктиці – Reuters

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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НАТО зірвало секретну операцію Росії в Арктиці – Reuters
Російська субмарина у Арктиці відпрацьовувала застосування нової технології, призначеної для пошкодження критично важливих підводних кабелів без очевидних слідів диверсії
фото: «Мілітарний» (ілюстративне)

Російські підводні апарати випробовували нову технологію для прихованого виведення з ладу критично важливих кабелів, однак їх вистежили сили Британії, Норвегії та США

Союзники НАТО навесні 2026 року зірвали секретну російську операцію в Арктиці поблизу архіпелагу Шпіцберген. Російські підводні апарати відпрацьовували застосування нової технології, призначеної для пошкодження критично важливих підводних кабелів без очевидних слідів диверсії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними агентства, операцію проводило Головне управління глибоководних досліджень Міноборони РФ. Цей секретний російський підрозділ спеціалізується на операціях у глибоководному середовищі.

Супутниковий знімок російської військової бази в Оленьїй Губі. На фото позначені пов'язані з Головним управлінням глибоководних досліджень РФ судно «Янтарь» та спеціальний підводний човен. Фото: Міноборони Великої Британії
Супутниковий знімок російської військової бази в Оленьїй Губі. На фото позначені пов'язані з Головним управлінням глибоководних досліджень РФ судно «Янтарь» та спеціальний підводний човен. Фото: Міноборони Великої Британії
фото: Reuters

Російські військові використовували глибоководні підводні апарати, за допомогою яких імітували застосування нової технології. Її конкретні характеристики та принцип роботи співрозмовники Reuters не розкрили.

Як союзники НАТО зірвали російську операцію

Операцію РФ виявили союзники НАТО. Велика Британія, Норвегія та Сполучені Штати спільно відстежували російські апарати та протидіяли їхнім діям у морі.

Зрештою росіянам не вдалося завершити заплановані навчання. Після протидії з боку союзників НАТО російські апарати залишили район.

Жоден підводний кабель унаслідок цих дій пошкоджений не був. За словами західних чиновників, росіяни моделювали використання нової технології у разі потенційного конфлікту з НАТО.

Чому Шпіцберген і підводні кабелі мають стратегічне значення

Особливе значення має місце проведення російської операції. Шпіцберген з'єднаний із материковою частиною Норвегії двома підводними оптоволоконними кабелями завдовжки близько 1400 км. На окремих ділянках вони розташовані на глибині до 2700 м.

Цими кабелями передаються значні обсяги супутникових даних, які надходять із наземної станції SvalSat на Шпіцбергені. Вона є найбільшою супутниковою наземною станцією у світі та входить до мережі NASA Near Space Network.

Підводні кабелі загалом мають критичне значення для світового інтернет-зв'язку та фінансових операцій. При цьому значна частина такої інфраструктури лежить безпосередньо на морському дні або на невеликій глибині під ним.

Британія та Норвегія ще у квітні повідомляли про виявлення прихованої російської активності в арктичних водах. Однак тоді союзники не розкривали ані місце проведення операції, ані інформацію про нову російську технологію. Також раніше не повідомлялося про участь США.

Паралельно британські та норвезькі посадовці передали Москві інформацію про те, що їм відомо про нову технологію. Таким чином союзники прагнули продемонструвати Росії, що її прихована діяльність відстежується.

Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік заявив, що спільна операція мала показати Москві неможливість непомітно діяти проти критичної інфраструктури союзників.

НАТО посилює захист критичної інфраструктури

Інцидент відбувся на тлі дедалі більшого занепокоєння західних спецслужб можливою активізацією російських диверсійних операцій у Європі. Частина представників американської розвідки також побоюється, що Москва може спробувати перевірити готовність НАТО застосувати статтю 5 про колективну оборону.

У разі прямого протистояння Росії з Альянсом підводна інфраструктура може стати однією з пріоритетних цілей диверсій. Саме тому країни НАТО протягом останніх років посилили спостереження за кабелями, трубопроводами та іншими стратегічними об'єктами на морському дні.

Кремль традиційно заперечує проведення диверсій на території країн НАТО або підготовку до прямого протистояння з Альянсом. Міністерство оборони РФ на запит Reuters щодо операції біля Шпіцбергена не відповіло.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін сприймає недостатньо жорстку реакцію Заходу на гібридні атаки РФ як можливість продовжувати ескалацію. Якщо Москва й надалі не стикатиметься з рішучою відповіддю, протистояння може перейти на значно небезпечніший рівень. 

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Теги: НАТО росія Арктика

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