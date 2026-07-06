Засуджений екснардеп Гунько намагався вийти з колонії: що з того вийшло

Захист Гунька клопотав, що стан здоров’я екснардепа нібито не дозволяє йому перебувати в колонії

Колишній народний депутат Анатолій Гунько, який зараз відбуває покарання за зловживання впливом у Вознесенській виправній колонії №72, домагався свого звільнення з колонії у зв’язку зі станом здоров’я. Однак суд відмовив. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Transparency Internation Ukraine.

Захист екснардепа звернувся до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням про звільнення Гунька. Як підстава вказується стан здоров’я екснардепа, що нібито не дозволяє йому перебувати в колонії.

Суд відмовив, керуючись такими фактами:

Відсутність погіршення. Діагноз Гуньку встановлено ще у 2016 році. У медичних документах немає даних про суттєве погіршення стану.

Можливість амбулаторного лікування. Згідно з висновками експертизи та показами свідків-лікарів, екснардеп потребує лише амбулаторного нагляду та здачі аналізів. Суд постановив, що це цілком реально забезпечити і в колонії.

Лікування за межами колонії. Те, що у закладах Державної кримінально-виконавчої служби немає профільних відділень, не є підставою для звільнення. Чинне законодавство дозволяє залучати цивільних лікарів та лікувати засуджених у державних медзакладах. Гунько вже отримував онлайн-консультації фахівців у Вознесенську, Миколаєві та Києві.

Суд констатував, що сам по собі факт тяжкої хвороби є правом, а не обов'язком суду для звільнення, тому засуджений залишається відбувати покарання. Ухвалу можна оскаржити впродовж семи днів (до сьогодні, 6 липня). Однак чи скористався цією можливістю екснардеп – невідомо.

Анатолій Гунько – український політик, адвокат і підприємець. Народився 1976 року в Чернігівській області. У 2015 році балотувався до Київської обласної ради від партії «Наш край», але не був обраний. На парламентських виборах 2019 року висувався від партії «Батьківщина» по 209-му округу Чернігівської області, де посів третє місце, набравши 25% голосів. У 2020 році переміг на проміжних виборах до Верховної Ради по 208-му округу від партії «Слуга народу», отримавши 34,1% голосів. Фігурував у справі про незаконну приватизацію землі. У 2023 році виключений із фракції.

Нагадаємо, 9 лютого 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) поставила крапку в резонансній справі народного депутата Анатолія Гунька. Попри часткове пом'якшення терміну ув'язнення, вирок набув законної сили: політика взяли під варту безпосередньо у залі суду, і він автоматично втратив депутатський мандат.

Раніше Вищий антикорупційний суд 25 березня 2025 року визнав народного депутата Анатолія Гунька винним у підбурюванні до надання хабаря та шахрайстві. Гуньку присудили сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також його позбавили права бути обраним до органів публічної влади й обіймати посади державної служби на три роки.

До відома, нардепа Анатолія Гунька та двох його спільників впіймали на хабарі у $85 тис. Він намагався «продати» землю Національній академії аграрних наук. Слідством встановлено, що, будучи головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, депутат підбурював представника приватного підприємства дати хабар службовцям Національної академії аграрних наук України і керівнику одного з місцевих органів держвлади.