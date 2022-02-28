Укрзалізниця закликає Європу та Азію зупинити залізничне сполучення з Росією

Іди на х…й, російський поїзд: УЗ закликає країни Європи та Азії припинити залізничні перевезення з РФ

УЗ звернулася до всіх країн Європи та Азії із закликом зупинити будь-яку взаємодію залізничних адміністрацій з країною-агресором — Російською Федерацією.

Відповідне звернення розіслано до адміністрацій усіх залізниць, які здійснюють перевезення з рф.

«Росіянине, ти вже не можеш нікуди літати, а тепер ти не зможеш нікуди і їздити. Закликаємо залізничні адміністрації всіх країн, які межують з РФ, припинити вантажне та пасажирське залізничне сполучення з цією країною. Також закликаємо припинити будь-яку взаємодію систем та виключити РЖД з усіх міжнародних організацій.

Провідник, складач поїздів, диспетчер, машиніст РЖД, який виконує злочинні накази та везе танки, воєнну техніку та окупантів до коридорів України, ти більше ніколи не будеш мати почесне звання залізничник – ти вбивця. Своїми діями ти вбиваєш мирне населення та чиниш геноцид над українським народом», йдеться у повідомленні.

Ти навіть у своєму найстрашнішому сні не бачив, як працювати під вибухи снарядів та постріли, днями не спавши, ризикуючи своїм життям, вивозити мирне населення з-під обстрілів. А ми працюємо так уже п'ятий день і далі будемо працювати, допоки не переможемо!

Українські залізничники мають залізні нерви і не тільки… А ти, росія, дірява, як твої вагони!

Весь світ пишається нами, українці!

Весь світ зневажає вас, російські окупанти!

Раніше ми повідомляли, які країни закрили свій повітряний простір для Росії.

Додамо, що у SWIFT підтвердили підготовку до відключення Росії від платіжної системи.

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