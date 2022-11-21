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Падіння ракети у Пшевудові: польська прокуратура проти участі українців у слідстві

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Падіння ракети у Пшевудові: польська прокуратура проти участі українців у слідстві
Ракета впала у польському Пшевудові 15 листопада
фото: KPRP

Участь українців у слідстві була б можливою в рамках міжнародної слідчої комісії, але поки що вона не створена

Польська прокуратура не погодиться залучати українську сторону до розслідування вибуху ракети в Пшеводуві, внаслідок якого загинули двоє осіб. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

«Такої юридичної можливості немає, і це суперечило б процедурам, не кажучи вже про інтереси слідства, в рамках якого розглядаються всі можливі версії, зокрема і тієї, що могла впасти українська ракета ППО», – кажуть джерела видання, знайомі зі слідством.

Українські слідчі прибули до села Пшеводув після закінчення огляду, який проводили польські слідчі, і змогли побачити місце події – залишки ракети та воронку, але жодних процесуальних дій не проводили, оскільки за законом це неможливо (так само, як і польські слідчі не можуть здійснювати доказову діяльність на території іноземної держави, максимум можуть бути «пасивним спостерігачем»), зазначає видання.

Рішення про хід розслідування та його напрямки приймаються виключно польською прокуратурою. Навіть голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера визнав, що хоча участь українських спостерігачів можлива, це не означає, що вони братимуть участь у розслідуванні, пояснивши, що «це вимагає дотримання правосуддя та суміжних процедур».

Участь українців у слідстві була б можливою в рамках міжнародної слідчої комісії, але поки що вона не створена.

«Загинули громадяни Польщі. Розслідування веде польська прокуратура та польські служби, які з нею співпрацюють. Ведуться переговори про напрацювання принципів співпраці, включно з питаннями, наприклад, передачі матеріалів чи обміну доказами», – повідомляють джерела, близькі до слідства.

Його веде Мазовецьке управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Національної прокуратури.

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. А президент країни Дуда заявив, що поки невідомо точно, хто саме запустив ракету. 

Станом на 20 листопада слідство ще остаточно не встановило, звідки було запущено ракету.

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Теги: Польща ракета вибух Україна розслідування війна росія

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