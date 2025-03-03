Папа Римський у лікарні згадав за Україну. Який зараз стан понтифіка
Понтифік закликав молитися за «змучену Україну, Палестину, Ізраїль, Ліван, М'янму, Судан»
Папа Римський, який продовжує лікування після нещодавнього погіршення стану здоров’я, добре спав у ніч на 3 березня, і його клінічний стан «залишається стабільним». Про це повідомив «Главком» із посиланням на пресслужбу Ватикану.
За даними Vatican News, напередодні понтифік закликав вірян молитися за мир у всьому світі так само, як вони моляться за нього.
«Звідси війна виглядає ще більш абсурдною», – сказав він, закликаючи, зокрема, молитися за «змучену Україну, Палестину, Ізраїль, Ліван, М'янму, Судан та Ківу (регіон в Демократичній республіці Конго – «Главком»)».
Раніше повідомлялось, що Папа Римський Франциск, який напередодні переніс респіраторний криз, провів спокійну ніч у палаті.
Нагадаємо, 88-річний Франциск перебуває з 14 лютого у лікарні, у нього виявлено двосторонню пневмонію. У ЗМІ з'являється багато роздумів про можливу близьку смерть понтифіка, що породжує різноманітні спекуляції про майбутній конклав (закриті кардинальські вибори Папи Римського – «Главком»).
У ЗМІ ходили навіть чутки про те, швейцарська гвардія, що охороняє Папу Римського нібито почала репетирувати похорон понтифіка, але представник Швейцарського гвардійського корпусу Ватикану спростував цю інформацію.
Понтифік у приватній розмові і сам висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.
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