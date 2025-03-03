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Папа Римський у лікарні згадав за Україну. Який зараз стан понтифіка

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Папа Римський у лікарні згадав за Україну. Який зараз стан понтифіка
Як відомо, 88-річний Франциск перебуває з 14 лютого у лікарні, у нього виявлено двосторонню пневмонію
фото: NBC

Понтифік закликав молитися за «змучену Україну, Палестину, Ізраїль, Ліван, М'янму, Судан»

Папа Римський, який продовжує лікування після нещодавнього погіршення стану здоров’я, добре спав у ніч на 3 березня, і його клінічний стан «залишається стабільним». Про це повідомив «Главком» із посиланням на пресслужбу Ватикану.

За даними Vatican News, напередодні понтифік закликав вірян молитися за мир у всьому світі так само, як вони моляться за нього.

«Звідси війна виглядає ще більш абсурдною», – сказав він, закликаючи, зокрема, молитися за «змучену Україну, Палестину, Ізраїль, Ліван, М'янму, Судан та Ківу (регіон в Демократичній республіці Конго – «Главком»)».

Раніше повідомлялось, що Папа Римський Франциск, який напередодні переніс респіраторний криз, провів спокійну ніч у палаті. 

Нагадаємо, 88-річний Франциск перебуває з 14 лютого у лікарні, у нього виявлено двосторонню пневмонію. У ЗМІ з'являється багато роздумів про можливу близьку смерть понтифіка, що породжує різноманітні спекуляції про майбутній конклав (закриті кардинальські вибори Папи Римського – «Главком»).

У ЗМІ ходили навіть чутки про те, швейцарська гвардія, що охороняє Папу Римського нібито почала репетирувати похорон понтифіка, але представник Швейцарського гвардійського корпусу Ватикану спростував цю інформацію.

Понтифік у приватній розмові і сам висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.

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Теги: Папа Римський війна похорон хвороба

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