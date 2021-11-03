Вселенський патріарх Варфоломій знову госпіталізований у США

Наприкінці жовтня Патріарха доставили в лікарню Університету Джорджа Вашингтона

Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій, який перебуває з візитом у Сполучених Штатах, буде сьогодні госпіталізований до лікарні. Про це повідомили в Американській архієпархії Вселенського Патріархату в США.

«За результатами огляду в лікарні Mount Sinai на Мангеттені, а також консультацій з лікарями, Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій буде госпіталізований сьогодні в другій половині дня до лікарні для проведення ангіограми, яка оцінить необхідність встановлення стенту», – зазначається в повідомленні.

Інших деталей щодо стану здоров’я патріарха не уточнюється.

Нагадаємо, патріарх прибув до Сполучених Штатів 23 жовтня. У неділю, за інформацією архієпископії, він відчув себе зле через тривалий переліт і напружений графік. Патріарха доставили в лікарню Університету Джорджа Вашингтона.

У понеділок пресслужба американської архієпископії Константинопольського патріархату повідомила, що він був виписаний з лікарні. Очікувалося, що Варфоломій залишиться в США до 3 листопада.

Нагадаємо, раніше з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у церкві Святого Миколая в Стамбулі, з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці відбувалася святкова літургія українською мовою. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

До слова, Вселенський патріарх Варфоломій прибув у Київ 20 серпня.

Вселенський патріарх Варфоломій зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка об‘єднує всі основні конфесії України. Онуфрій не прийшов.

Також повідомлялося, що 15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію зі Вселенським патріархом.