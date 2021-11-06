Патріарха Варфоломія прооперували у США

Варфоломій «почується добре і перебуває в піднесеному настрої»

Патріарха Константинопольського Варфоломія виписали з лікарні у Нью-Йорку через два дні після операції зі встановлення стента. Про це повідомив американський архієпископ Константинопольської православної церкви Елпідофор у Twitter.

«Ми дякуємо Богові за те, що його Святість патріарх Варфоломій щойно був виписаний з лікарні Маунт-Сінай у Нью-Йорку», - написав він.

Він додав, що Варфоломій «почується добре і перебуває в піднесеному настрої».

Нагадаємо, у середу 81-річний Вселенський патріарх Варфоломій вдруге потрапив до лікарні під час свого офіційного візиту до США, який розпочався 23 жовтня. Йому проводили ангіограму - дослідження кровоносних судин.

Цього ж дня Варфоломію провели стентування.

We thank God that His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew has just been released from @MountSinaiNYC hospital in good health and in good spirits. pic.twitter.com/MqjpUv2elK — Elpidophoros (@Elpidophoros) November 5, 2021

Нагадаємо, патріарх прибув до Сполучених Штатів 23 жовтня. У неділю, за інформацією архієпископії, він відчув себе зле через тривалий переліт і напружений графік. Патріарха доставили в лікарню Університету Джорджа Вашингтона.

У понеділок пресслужба американської архієпископії Константинопольського патріархату повідомила, що він був виписаний з лікарні. Очікувалося, що Варфоломій залишиться в США до 3 листопада.

Нагадаємо, раніше з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у церкві Святого Миколая в Стамбулі, з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці відбувалася святкова літургія українською мовою. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

До слова, Вселенський патріарх Варфоломій прибув у Київ 20 серпня.

Вселенський патріарх Варфоломій зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка об‘єднує всі основні конфесії України. Онуфрій не прийшов.

Також повідомлялося, що 15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію зі Вселенським патріархом.