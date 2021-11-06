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    Патріарха Варфоломія прооперували у США

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    Вселенський патріарх Варфоломій після виписки - Патріарха Варфоломія прооперували у США

    Вселенський патріарх Варфоломій після виписки

    Фото: twitter.com/Elpidophoros

    Варфоломій «почується добре і перебуває в піднесеному настрої»

    Патріарха Константинопольського Варфоломія виписали з лікарні у Нью-Йорку через два дні після операції зі встановлення стента. Про це повідомив американський архієпископ Константинопольської православної церкви Елпідофор у Twitter.

    «Ми дякуємо Богові за те, що його Святість патріарх Варфоломій щойно був виписаний з лікарні Маунт-Сінай у Нью-Йорку», - написав він.

    Він додав, що Варфоломій «почується добре і перебуває в піднесеному настрої».

    Нагадаємо, у середу 81-річний Вселенський патріарх Варфоломій вдруге потрапив до лікарні під час свого офіційного візиту до США, який розпочався 23 жовтня. Йому проводили ангіограму - дослідження кровоносних судин.

    Цього ж дня Варфоломію провели стентування.

    Нагадаємо, патріарх прибув до Сполучених Штатів 23 жовтня. У неділю, за інформацією архієпископії, він відчув себе зле через тривалий переліт і напружений графік. Патріарха доставили в лікарню Університету Джорджа Вашингтона.

    У понеділок пресслужба американської архієпископії Константинопольського патріархату повідомила, що він був виписаний з лікарні. Очікувалося, що Варфоломій залишиться в США до 3 листопада.

    Нагадаємо, раніше з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у церкві Святого Миколая в Стамбулі, з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці відбувалася святкова літургія українською мовою. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

    До слова, Вселенський патріарх Варфоломій прибув у Київ 20 серпня.

    Вселенський патріарх Варфоломій зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка об‘єднує всі основні конфесії України. Онуфрій не прийшов.

    Також повідомлялося, що 15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію зі Вселенським патріархом.

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    Теги: США Вселенський патріарх Варфоломій час
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    Патріарха Варфоломія прооперували у США