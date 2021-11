Патріарха Варфоломія прооперували у США

Патріарха Константинопольського Варфоломія виписали з лікарні у Нью-Йорку через два дні після операції зі встановлення стента. Про це повідомив американський архієпископ Константинопольської православної церкви Елпідофор у Twitter.

«Ми дякуємо Богові за те, що його Святість патріарх Варфоломій щойно був виписаний з лікарні Маунт-Сінай у Нью-Йорку», - написав він.

Він додав, що Варфоломій «почується добре і перебуває в піднесеному настрої».

Нагадаємо, у середу 81-річний Вселенський патріарх Варфоломій вдруге потрапив до лікарні під час свого офіційного візиту до США, який розпочався 23 жовтня. Йому проводили ангіограму - дослідження кровоносних судин.

Цього ж дня Варфоломію провели стентування.

We thank God that His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew has just been released from @MountSinaiNYC hospital in good health and in good spirits. pic.twitter.com/MqjpUv2elK