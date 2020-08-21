Переворот у Малі: військові пообіцяли призначити тимчасового президента



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Бунтівні військові у Малі утримують поваленого президента Ібрагіма Бубакара Кейту

Новим тимчасовим президентом може стати «як військовий, так і цивільний»

Малійські військові, які підняли 18 серпня заколот, мають намір заснувати перехідну раду з президентом перехідного періоду. Ним може стати «як військовий, так і цивільний».

Про це телеканалу France24 заявив представник заколотників.

«Ми знаходимося в контакті з громадянським суспільством, опозиційними партіями, з (політичною, – ред.) більшістю, з кожним, щоб спробувати здійснити перехід», – сказав каналу полковник Ісмаель Ваге.

Тим часом видання Jeune Afrique повідомило, що повалений президент Ібрагім Бубакар Кейта, який містився спочатку в таборі заколотників в Каті, переведений, за даними його близьких, в невідоме місце ув'язнення.

Нагадаємо, Україна рішуче засуджує неконституційну зміну влади в Малі через військовий переворот.

Зазначимо, що Африканський союз призупинив членство Малі через військовий переворот.

Як відомо, президент Малі пішов у відставку та розпустив парламент після військового перевороту.

Нагадаємо, у передмісті столиці Малі — країні на північному заході Африки — 18 серпня розпочався заколот військових.

Національні гвардійці на чолі з полковником Садьо Камара захопили генеральний штаб збройних сил західноафриканської республіки Малі. Вони також захопили ряд високопоставлених офіцерів, спікера парламенту та міністра економіки і фінансів.

Того ж дня бунтівні військові затримали президента та прем'єра Малі.

Перед цим прем'єр Малі закликав учасників заколоту до «спокою».

У Євросоюзі заявили, що військовий переворот у Малі не є вирішенням кризи.