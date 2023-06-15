Голова МАГАТЕ зробив гучну заяву щодо безпеки Запорізької АЕС

Рафаель Гроссі: «МАГАТЕ – це «не військова поліція»

Підписання письмової угоди щодо безпеки Запорізької АЕС на даний момент неможливе, оскільки між сторонами не досягнуто миру. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі на брифінгу за підсумками відвідин станції.

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«У нас є політична угода, яка була сформульована на Раді Безпеки ООН. Досягнення письмової угоди було б нереалістичним на даному етапі, тому що, як ми знаємо, немає переговорів про мир або припинення вогню між сторонами. Але ми змогли досягти твердої політичної угоди», – сказав він.

Гроссі наголосив, що МАГАТЕ – це «не військова поліція», але агентство може фіксувати всі порушення та інформувати про це міжнародне співтовариство, завдяки присутності інспекторів на станції.

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Він також зазначив, що його пропозиції отримали підтримку у Раді безпеки ООН. «Моя зустріч у Раді безпеки ООН була дуже важливою, завдання полягає в тому, щоб привернути увагу всіх членів Ради безпеки, щоб світова спільнота знала про небезпеку»,– додав він.

Раніше Гроссі запропонував Раді безпеки ООН підтримати п'ять принципів забезпечення безпеки Запорізької АЕС: не допускати атак по станції або з її території, не розміщувати на станції важкі озброєння та військових, які можуть бути використані для атаки. Також не наражати на небезпеку енергопостачання станції, забезпечити захист усіх структур і систем, що забезпечують безпечну роботу станції, не вживати жодних дій, що підривають ці принципи.

Нагадаємо, 15 червня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС. Це його третій візит на окуповану росіянами станцію. Відомо, що візит Гроссі на ЗАЕС повинен був відбутися раніше, проте його відклали. Причиною стала безпекова ситуація. Гендиректор МАГАТЕ бував на окупованій Запорізькій АЕС вже тричі. Вперше він відвідав станцію у вересні минулого року, а вдруге – у березні 2023 року.

Раніше 13 червня президент Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ. Зеленський позитивно відзначив присутність інспекторів агентства на ЗАЕС, незаконно окупованій Росією, та привітав намір Рафаеля Гроссі особисто відвідати станцію для того, щоб оцінити ситуацію на місці. Під час зустрічі було обговорено конкретні кроки, які необхідно здійснити для мінімізації ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, а також шляхи взаємодії з МАГАТЕ для цього.