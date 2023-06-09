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Каховське водосховище критично міліє. Укргідроенерго назвало рівень води

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Каховське водосховище критично міліє. Укргідроенерго назвало рівень води
Каховська ГЕС у перші години після підриву
фото з соцмереж

Під водою знаходиться більша половина будівлі ГЕС і продовжує руйнуватись

Рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватись. Про це повідомляє Укргідроенерго.

«Станом на 08:00 9 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 11,74 м», – йдеться в повідомленні.

За добу рівень води знизився ще на метр. А від ранку 6 червня впав загалом вже на 4,7 метри.

Під водою знаходиться більша половина будівлі станції. Земляна вставка між шлюзом і станцією теж уже під водою і продовжує руйнуватись.

«Гідроелектростанції продовжують максимально акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків після закінчення спрацювання Каховського водосховища», – зазначає Укргідроенерго.

Каховське водосховище критично міліє. Укргідроенерго назвало рівень води фото 1

Нагадаємо, що вчора під час евакуації окупанти відкрили вогонь по Херсону.

Каховську ГЕС підірвали окупанти. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: Каховська ГЕС вода Херсонщина Укргідроенерго

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