Каховське водосховище критично міліє. Укргідроенерго назвало рівень води

Каховська ГЕС у перші години після підриву

Під водою знаходиться більша половина будівлі ГЕС і продовжує руйнуватись

Рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватись. Про це повідомляє Укргідроенерго.

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«Станом на 08:00 9 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 11,74 м», – йдеться в повідомленні.

За добу рівень води знизився ще на метр. А від ранку 6 червня впав загалом вже на 4,7 метри.

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Під водою знаходиться більша половина будівлі станції. Земляна вставка між шлюзом і станцією теж уже під водою і продовжує руйнуватись.

«Гідроелектростанції продовжують максимально акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків після закінчення спрацювання Каховського водосховища», – зазначає Укргідроенерго.

Нагадаємо, що вчора під час евакуації окупанти відкрили вогонь по Херсону.

Каховську ГЕС підірвали окупанти. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.