Арестович пояснив, навіщо Путіну 300 тис. резервістів

Олексій Арестович вважає, що втрати російської армії в Україні перевищують 100 тис. військових

Призвані до російських Збройних сил у рамках часткової мобілізації будуть спрямовані на поповнення уже наявних з’єднань, які зазнали катастрофічних втрат на війні, а не на формування нових. Таку думку висловив радник Офісу президента Олексій Арестович на своїй сторінці у Facebook.

«Часткова, тому що вони розуміють – вони не мають потенціалу для створення нових з'єднань. Резервісти підуть на поповнення існуючих», – зазначив він.

На думку Арестовича, втрати російської армії можуть становити понад 100 тис. убитими і пораненими.

«300 тисяч (Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів у рамках часткової мобілізації – ред.) . Це говорить про дві речі: втрати російської армії не просто величезні, що зашкалюють, точно понад 100 тисяч вбитими і пораненими, швидше – під 150; подвійний комплект набирається тому, що наступні 150 вони вже подумки списали. Як добре бути росіянином за Путіна», – написав радник Офісу президента.

Зазначимо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу раніше заявив, що втрати Росії в війні проти України складають 5937 осіб.

Тоді як Генштабу ЗСУ заявляє, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 55 100 рашистів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».