Атака на НПЗ у Краснодарському краї: місцева влада повідомила наслідки

На Слов’янському НПЗ сталося займання

У ніч на 28 червня безпілотники атакували Слов’янський нафтопереробний завод, що в Краснодарському краї РФ. Про це повідомяє «Главком» із посиланням на главу регіону Веніаміна Кондратьєва.

На Слов’янському НПЗ сталося займання через падіння уламків БПЛА. Масштаб пожежі та наслідки наразі не розкриваються.

За словами очільника регіону Веніаміна Кондратьєва, крім пожежі на НПЗ, внаслідок атаки по місту Слов’янськ-на-Кубані були пошкоджені лінія електропередач та газова труба.

Через падіння уламків безпілотників також пошкоджені кілька будинків, каже Кондратьєв.

Російська влада також зафіксувала наслідки падіння засобів ураження в інших населених пунктах цього району.

«Уламки БпЛА впали також у хуторі Трудобеліковському Красноармійського району. Там пошкоджено кілька приватних будинків. Постраждала одна людина, якій надали необхідну допомогу на місці», – заявив губернатор.

Нагадаємо, вранці 28 червня безпілотники атакували місто Ярославль у Росії. Унаслідок атаки було уражено Ярославський нафтопереробний завод. На НПЗ, ймовірно, розгорілася пожежа, оскільки видно задимлення.