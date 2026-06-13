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У Краснодарському краю спалахнув морський термінал після атаки БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Краснодарському краю спалахнув морський термінал після атаки БпЛА
Безпілотники знову атакували Краснодарський край
фото з відкритих джерел

До ліквідації займання на морському терміналі залучено 96 пожежників

У ніч проти 13 червня українські безпілотники атакували Темрюкський район Краснодарського краю. Про це пише «Главком» із посиланням на телеграм-канал губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва.

Унаслідок атаки БпЛА сталося загоряння на території морського терміналу. За інформацією Кондратьєва, внаслідок інциденту загинула одна людина. Ще троє осіб, за попередніми даними, отримали поранення.

До ліквідації пожежі на морському терміналі залучено 96 осіб та понад 30 одиниць техніки, зокрема від МНС Росії. На місці події продовжують роботу оперативні та спеціальні служби.

Як відомо, у Темрюкському районі є морський термінал «Таманнефтегаз» (в порту Тамань), який є ключовим і найбільшим спеціалізованим терміналом у цьому районі для перевалки зріджених вуглеводневих газів (СУГ), нафти та нафтопродуктів, тоді як порт «Темрюк» приймає суховантажне судно.

Нагадаємо, Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога. 

У ніч на 12 червня підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан РФ уразили нафтопереробні заводи «Танеко» та «ТАИФ-НК» у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств.

Раніше повідомлялося, що Київ прагне отримати від країн-партнерів додаткові $20 млрд фінансування. 

За словами високопоставленого представника оборонного відомства України, ці кошти необхідні для закріплення поточної переваги на полі бою та посилення руйнівних ударів по території Росії. «Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібне фінансування для цього», – сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним.

До слова, у Росії було скасовано традиційний масштабний концерт на Червоній площі, запланований на 12 червня до Дня Росії. Захід перенесли на тлі посилення ударів українських далекобійних безпілотників. Святкові заходи, присвячені Дню Росії, не відбуватимуться на Червоній площі вперше з 2003 року. 

Теги: пожежа вибух росія

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У Краснодарському краю спалахнув морський термінал після атаки БпЛА
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