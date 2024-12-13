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Після закінчення каденції Анджей Дуда допомагатиме Польщі на спортивній арені

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Після закінчення каденції Анджей Дуда допомагатиме Польщі на спортивній арені
Дуда під час передачі вогню миру Європейських ігор 2023
фото: PAP/Leszek Szymański

Термін президентських повноважень політика завершиться у серпні 2025 року

Польський олімпійський комітет ухвалив резолюцію щодо висунення кандидатури Анджея Дуди на посаду члена Міжнародного олімпійського комітету. Про це повідомляє видання Polsat.

Так, ідею підтримали 29 членів правління польського Національного олімпійського комітету, четверо були проти, шестеро утрималися. Голова організації Радослав Пєсєвич заявив, що Дуда як людина, що «віддана олімпізму», допоможе Польщі на міжнародній спортивній арені.

Термін президентських повноважень політика завершиться у серпні 2025 року, натомість конгрес МОК-2025 запланований раніше, у березні. Основним питанням на ньому стане обрання нового президента комітету замість німця Томаса Баха. 

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп не дозволить Російській Федерації знищити Україну, оскільки тоді він буде відповідальний за податки американців, які пішли на фінансування допомоги Україні. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Він визнав, що не може точно сказати, якою буде політика Трампа щодо України, бо той її офіційно ще не розголошував. За його словами, наразі існують тільки «чутки в медіа».

За словами польського президента, він добре знає новообраного президента США, який, на його думку, є «вродженим борцем» і «не любить програвати». Крім того, Трамп, мовляв, поважає американських платників податків, коштом яких наповнюють бюджет США.

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Теги: політика Анджей Дуда олімпійські ігри Міжнародний олімпійський комітет

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