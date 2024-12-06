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Зеленський відвідає cобор Паризької Богоматері та зустрінеться з лідерами держав – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський відвідає cобор Паризької Богоматері та зустрінеться з лідерами держав – ЗМІ
Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном та, можливо, з іншими главами держав, які також будуть на відкритті
колаж: glavcom.ua

На відкритті coбору Паризької Богоматері також буде присутній новообраний президент США Дональд Трамп

Президент України Володимир Зеленський може відвідати церемонію відкриття відреставрованого cобору Паризької Богоматері у Парижі 7 грудня. Про це повідомляє Le Monde.

Так, Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном та, можливо, з іншими главами держав, які також будуть на відкритті – повідомляє джерело.

На відкритті реконструйованого coбору Паризької Богоматері також буде присутній новообраний президент США Дональд Трамп. Для нього ця поїздка буде першим закордонним візитом з часу його обрання на посаду.

Зокрема, свою участь підтвердили президент Німеччини Франк Штайнмаєр, президент Італії Серджо Маттарелла, президент Польщі Анджей Дуда, президент Хорватії Зоран Міланович, президент Болгарії Румен Радев, президент Естонії Алар Каріс, президент Фінляндії Александр Стубб і президент Литви Гітанас Науседа.

Крім того, на події буде присутня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Як відомо, Дональд Трамп планує здійснити свою першу закордонну поїздку після перемоги на виборах. Він відвідає знаменитий Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі) у Франції після реконструкції через пожежу.

Сам Трамп похвалив президента Франції Еммануеля Макрона за «чудову роботу, яка гарантує, що Нотр-Дам був відновлений до повного рівня слави, і навіть більше» та заявив, що для нього буде честю відвідати цю чудову та історичну будівлю.

Нагадаємо, 15 квітня 2019 року у французькій столиці сталася пожежа в соборі Паризької Богоматері, яку погасили лише до десятої ранку наступного дня. Над ліквідацією вогню працювали понад 400 пожежників, їм важко вдалося врятувати будівлю від повної руйнації. Внаслідок пожежі обрушився знаменитий шпиль собору та частина покрівлі.

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Теги: Дональд Трамп Анджей Дуда Володимир Зеленський президент Париж собор

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