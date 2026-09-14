Північна Корея провела військові навчання із застосуванням ракет, БпЛА та артилерії

КНДР випустила кілька балістичних ракет малої дальності

Північна Корея провела військові навчання з бойовими стрільбами для перевірки боєготовності артилерійських і ракетних підрозділів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У «спільних навчаннях з вогневого удару» взяли участь п’ять армійських підрозділів, під час яких було випробувано кілька систем озброєння, зокрема ударні безпілотники, тактичні крилаті ракети, тактичні балістичні ракети та великокаліберні реактивні системи залпового вогню.

Керівник артилерії зауважив, що ці навчання піднімуть бойовий дух військ та покращать їхню здатність «повністю розгромити ворога» за будь-якого наказу.

У суботу, 12 вересня, об’єднаний штаб збройних сил Південної Кореї повідомив, що Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності, які пролетіли близько 250 км у бік моря біля східного узбережжя країни. Запуск відбувся на наступний день після того, як Південна Корея, США та Японія завершили п’ятиденні тристоронні навчання Freedom Edge, спрямовані на протидію північнокорейським загрозам.

«Це було не випробування окремої системи озброєння, а демонстрація інтегрованої мережі ударних засобів», – зазначив Лім Еул-чул, професор Інституту досліджень Далекого Сходу при університеті Кюнгнам у Сеулі.

За словами Ліма, Північна Корея, судячи з усього, демонструвала свою здатність координувати дії безпілотників, крилатих ракет, балістичних ракет та ракетної артилерії за допомогою єдиної системи командування та управління.

Нагадаємо, Північна Корея продовжує розширювати свою ядерну програму. У головному ядерному комплексі країни в Йонбені виявили новий об'єкт для збагачення урану.