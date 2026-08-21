РФ провела рідкісне випробування ракет поблизу островів, на які претендує Японія

Дата проведення навчань не була вказана

Росія провела рідкісні ракетні навчання за участю військово-морських суден та наземної пускової установки поблизу островів на Далекому Сході, на які претендує Японія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як повідомила в четвер російська Тихоокеанська флотилія, ракети були запущені з атомного підводного човна, ракетного крейсера та системи берегової оборони «Бастіон» поблизу Південних Курильських островів. При цьому дата проведення навчань не була вказана.

мапа: Bloomberg

Згідно з повідомленням, ракети були випущені по цілях, розташованих на відстані понад 300 км, і влучили в них. Тихоокеанський флот не вказав точне місце проведення навчань, але у 2016 році Росія розгорнула батареї берегової оборони «Бастіон» на острові Ітуруп, відомому в Японії як Еторофу.

У відповідь на ці навчання міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотегі сказав: «Зміцнення військової присутності Росії на чотирьох Північних островах суперечить позиції Японії і є неприйнятним».

Південні Курильські острови перебувають під контролем Росії після того, як Радянський Союз відібрав їх у Японії в останні дні Другої світової війни. Минулого тижня диктатор Володимир Путін вперше відвідав цю територію, прибувши на острів Ітуруп, що викликало протест з боку Токіо.

Візит Путіна та випробування ракет відбулися на тлі того, як Японія приєдналася до західних країн у підтримці України в її обороні проти російського вторгнення, зокрема шляхом введення санкцій проти Москви. Токіо також надало українським збройним силам нелетальну допомогу, зокрема бронежилети та транспортні засоби.

Суперечка щодо островів заважає Москві та Токіо підписати офіційний мирний договір про завершення Другої світової війни. Хоча володіння Росією Курильськими островами «закріплено в міжнародних документах», Москва все ж готова шукати рішення шляхом укладення мирного договору з Японією, заявив Путін минулого тижня.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін уперше відвідав Курильські острови та прибув на Ітуруп, який залишається предметом багаторічної територіальної суперечки між Росією та Японією. У відповідь Токіо висловило Москві рішучий протест.