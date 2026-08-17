У Польщі чоловік із жінкою напали на дітей через українську мову

Наразі поліція розшукує нападників

У польському місті Бидгощ двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу через спілкування українською мовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральне консульство України в Гданську.

«На жаль, вкотре змушені констатувати вкрай неприпустимий інцидент, що стався з неповнолітніми дітьми 14 серпня ц. р. у парку біля залізничного вокзалу міста Бидгощ. Двоє неповнолітніх українців, 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, які є братом та сестрою, зазнали агресії з боку дорослих осіб лише через те, що спілкувалися між собою українською мовою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нападники (чоловік і жінка з маленькою собачкою) вдалися не лише до нецензурної лайки та погроз розправою на ґрунті національної нетерпимості, але й до фізичного насилля. Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин.

Додається, що консули перебувають на постійному зв'язку з матір'ю постраждалих, їй надано всю необхідну консульсько-правову підтримку. Заяву за фактом нападу подано, наразі поліція розшукує нападників.

«Найголовніше: фізичному здоров'ю дітей зараз нічого не загрожує, проте вони перенесли сильний емоційний стрес. Якщо ви стали свідками цього інциденту, який стався у парку біля вокзалу, або маєте будь-яку інформацію про осіб, які його скоїли, переконливо просимо невідкладно звернутися до поліції! Ваші свідчення є вкрай важливими для того, щоб правопорушники були знайдені та понесли справедливе покарання», – підкреслюється у заяві.

Генеральне консульство додало: ​«Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви ксенофобії. Питання протидії нетерпимості та забезпечення безпеки українців є одним із ключових під час запланованої найближчими днями в Консульстві зустрічі з керівництвом Поморського воєводства, мерами міст та комендантами поліції. Ми не залишимо цей випадок без належного правового реагування».

Нагадаємо, 9 серпня у 22 містах Польщі відбулися масові акції проти насильства над українцями, ксенофобії та дискримінації іноземців і представників національних меншин. Приводом для протестів стало збільшення кількості словесних і фізичних нападів на людей через їхнє походження, мову або зовнішність.

Раніше у країні сформували спеціальні групи прокурорів для розслідування злочинів, скоєних на ґрунті національної ненависті, зокрема нападів на українців. Понад 100 прокурорів пройшли відповідну підготовку та працюють у районних прокуратурах по всій Польщі.