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Польський прем'єр заявив, що наступні 100 днів можуть вирішити результат війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Польський прем'єр заявив, що наступні 100 днів можуть вирішити результат війни
Прем'єр Польщі Дональд Туск назвав період, який може визначити результат війни
фото: РАР

Дональд Туск оцінив шанси України як «50 на 50», закликав посилити підтримку Києва та назвав людей, які можуть вплинути на подальший перебіг війни

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі 100 днів можуть стати визначальними для результату війни Росії проти України. За його словами, наразі шанси на розвиток подій він оцінює як «50 на 50». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF FM.

Коментуючи падіння російської ракети в Люблінському воєводстві, глава польського уряду наголосив, що цей інцидент лише зміцнив його переконання у необхідності продовжувати підтримку України.

Туск зазначив, що якби українські військові раніше отримали більше озброєння, про яке постійно просили міжнародних партнерів, російська ракета, ймовірно, не була б запущена у бік Польщі.

Згадуючи свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським, польський прем'єр заявив, що найближчий період може стати вирішальним. «Наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни, і шанси на перемогу становлять 50 на 50», – сказав Туск.

Водночас він назвав президента США Дональда Трампа та американського підприємця Ілона Маска серед найвпливовіших людей, які, на його думку, здатні вплинути на подальший перебіг війни.

Туск не уточнив, у який саме спосіб вони можуть змінити розвиток подій, однак наголосив, що найближчі місяці будуть критично важливими як для України, так і для безпеки всієї Європи.

Раніше Туск заявив, що наразі немає підстав вважати, що російська ракета, яка впала в Люблінському воєводстві, була спрямована саме проти Польщі. 

Нагадаємо, у ніч на 30 липня під час масованої російської атаки на Україну польські військові зафіксували повітряний об'єкт. Для його перехоплення підняли винищувач F-16, однак уже через шість хвилин ціль зникла з радарів. Згодом поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві виявили вирву та уламки. Обставини інциденту розслідують польські військові та правоохоронці.

Згодом Туск заявив, що скликав координаційну групу за участю міністра оборони та профільних служб через порушення повітряного простору Польщі. Через інцидент також було скасовано його запланований візит до Нижньосілезького воєводства.

Як повідомлялося, у мережі з'явилося відео, на якому, зафіксовано момент удару ракети в Люблінському воєводстві Польщі. Від потужного вибуху здригнулася камера відеоспостереження.

До слова, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що порушення російською ракетою повітряного простору Польщі свідчить про те, що війна Росії вже виходить за межі України та становить пряму загрозу для НАТО і Європейського Союзу.

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Теги: Польща Дональд Туск ракета ракетна атака

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