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Польща інвестує понад $2 млрд на посилення кордону з Росією та Білоруссю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Польща інвестує понад $2 млрд на посилення кордону з Росією та Білоруссю
Останнім часом Польща має справу з провокаціями та диверсіями
фото з відкритих джерел

Уряд Польщі анонсував план оборони під кодовою назвою «Східний щит»

18 травня прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що уряд планує виділити 10 млрд злотих ($2,5 млрд) для посилення польського кордону з Росією та Білоруссю. Про це повідомляє Rmf24.

Було анонсовано план оборони під кодовою назвою «Східний щит».

«Ми вирішили інвестувати 10 мільярдів злотих у нашу безпеку і, перш за все, в безпечний східний кордон. Ми розпочинаємо величезний проєкт з будівництва безпечного кордону, включаючи систему укріплень, а також такі ландшафтні, екологічні рішення, які зроблять цей кордон непрохідним для потенційного ворога», – сказав прем'єр Польщі.

Туск додав, що протягом останніх тижнів Польща має справу з провокаціями та диверсіями. 

«Ми протидіємо, затримуємо, арештовуємо тих, хто намагається атакувати нашу батьківщину, Польщу, тут, на нашій землі. Польська держава буде абсолютно нещадною до них», – наголосив прем'єр. 

Раніше з'явилась інформація, що польський прем’єр-міністр Дональд Туск закликав Європейський Союз укріпити східний кордон країни з Білоруссю для запобігання нелегальній міграції. Про це повідомляє Polskie Radio24. Як наголосив посадовець, на польсько-білоруському кордоні постійно трапляються випадки нелегальної міграції. За словами Туска, це фактично є «триваючою гібридною війною». Туск каже, Білорусь має дедалі агресивніші наміри щодо Польщі.

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Теги: Польща кордон Білорусь росія

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