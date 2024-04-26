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У Фінляндії розпочалися щорічні військові навчання за участю країн НАТО. Кремль лютує

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Фінляндії розпочалися щорічні військові навчання за участю країн НАТО. Кремль лютує
Метою маневрів є відпрацювання взаємодії між союзниками та підвищення готовності приймати міжнародну допомогу
фото: Vesa Grekula/Yle

Навчання в Фінляндії завершаться 14 травня

Сухопутні війська Фінляндії розпочали щорічні військові навчання Arrow 24. Навчання пройдуть на полігоні Ніінісало, передає yle.

Метою маневрів є відпрацювання взаємодії між союзниками і підвищення готовності приймати міжнародну допомогу.

У навчаннях буде задіяно близько 2250 фінських солдатів, з яких 1850 – строковики, а також 500 одиниць транспорту Оборонних сил.

У маневрах також беруть участь солдати з інших країн НАТО, таких як Велика Британія, Латвія та Естонія. Чисельність міжнародних військ становить 300 осіб.

Навчання завершаться 14 травня.

Росія назвала навчання провокаційними і заявила, що вони збільшують ризик військових інцидентів.

Колишній посол Фінляндії в Москві Ханну Хіманен називає російську реакцію дезінформацією і пропагандою.

«На мій погляд, Росія прагне вплинути на те, як Фінляндія поводиться у складі НАТО. Тобто Росія всіляко демонструє фінам: дивіться, як погано бути членом альянсу. Вона намагається створити у Фінляндії таку атмосферу, щоб ми потурали Росії і применшували свою роль у НАТО. Хоча насправді тут навіть не йдеться про членство в альянсі, оскільки це регулярні навчання», – прокоментував Хіманен.

Нагадаємо, влада Фінляндії на початку квітня ухвалила рішення про продовження закриття кордону з РФ на невизначений період, аж до подальшого повідомлення. За твердженням уряду, останнім часом ситуація на кордоні Фінляндії та Росії погіршилась.

Уряд заявляв, що Фінляндія бачить ознаки того, що зростання кількості мігрантів, які намагаються потрапити через Росію до Фінляндії, не випадкове, а є результатом «організованих зусиль».

Крім того, у вересні минулого року Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну авто на російських номерах. Крім того, обмеження стосуватимуться і тих російських автомобілів, які вже перебувають на території країни.

Як повідомлялося, Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку. За заявами фінських урядовців, російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну. 

Раніше стало відомо, що Фінляндія вивчає можливості розміщення військ Північноатлантичного альянсу та дій союзних сил на своїй території. 

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Теги: військові навчання Фінляндія НАТО

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