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    В Афганістані родичі упізнали тіло зниклої першої захисниці прав жінок

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    Фрозан Сафі відома відстоюванням прав жінок у сучасному афганському суспільстві - В Афганістані родичі упізнали тіло зниклої першої захисниці прав жінок
    Фрозан Сафі відома відстоюванням прав жінок у сучасному афганському суспільстві
    фото:ZahraSRahim

    Рідні впізнали активістку по одязі, адже її обличчя було спотворене пораненнями

    В Афганістані упізнали тіло застреленої 29-річної активістки та викладачки економіки Фрозан Сафі, яка значилася зниклою з 20 жовтня, повідомляє The Guardian.

    Видання зазначає, що це стало першою відомою смертю захисниці прав жінок з того часу, як таліби прийшли до влади майже три місяці тому.

    Тіло Сафі було упізнано у морзі міста Мазарі-Шаріф.

    «Ми впізнали її по одязі. Кулі пошкодили їй обличчя», – сказала сестра загиблої Рита.

    За її словами, кульові поранення були по всьому тілу активістки, їх було надто багато, щоб порахувати.

    Рита додала, що у Сафі забрали обручку та сумку.

    Тіло Сафі та ще однієї невідомої жінки доправили до лікарні представники Талібану в четвер.

    Представник талібів Забіхулла Нурані заявив, що поряд з ними було виявлено також тіла двох чоловіків. Він припустив, що вони могли стати жертвами «особистої ворожнечі».

    До слова, представники «Талібану» переконані, що в Афганістані нема потреби у тому, аби жінки обіймали посади в уряді. На їхню думку, вони повинні народжувати дітей та займатися їхньою освітою.

    Нагадаємо, бойовики терористичного руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, почали бити та затримувати у Кабулі учасників акцій протесту.

    Також у столиці афганської провінції Гор місті Чагчаран бойовики руху «Талібан» застрелили поліціянтку Бану Негара на очах у її чоловіка і дітей. Жінка працювала в місцевій в'язниці та була на восьмому місяці вагітності.

    Раніше бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар.

    Також заступник голови комісії «Талібану» з питань культури Ахмадулла Васик заявив, що афганським жінкам, у тому числі спортсменкам з національних збірних, буде заборонено займатися спортом.

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    Теги: Афганістан смерть Талібан права людини Twitter жінка
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    В Афганістані родичі упізнали тіло зниклої першої захисниці прав жінок