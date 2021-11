В Афганістані родичі упізнали тіло зниклої першої захисниці прав жінок

В Афганістані упізнали тіло застреленої 29-річної активістки та викладачки економіки Фрозан Сафі, яка значилася зниклою з 20 жовтня, повідомляє The Guardian.

Видання зазначає, що це стало першою відомою смертю захисниці прав жінок з того часу, як таліби прийшли до влади майже три місяці тому.

Terrible news from Mazar-e-Sharif: dead bodies of four women’s rights activists were found in the city.



Frozan Safi (in the picture) is one of them. Frozan’s relatives say she along with three others have been disappeared days before. pic.twitter.com/25knYghuNw