В Афганістані родичі упізнали тіло зниклої першої захисниці прав жінок
Рідні впізнали активістку по одязі, адже її обличчя було спотворене пораненнями
В Афганістані упізнали тіло застреленої 29-річної активістки та викладачки економіки Фрозан Сафі, яка значилася зниклою з 20 жовтня, повідомляє The Guardian.
Видання зазначає, що це стало першою відомою смертю захисниці прав жінок з того часу, як таліби прийшли до влади майже три місяці тому.
Terrible news from Mazar-e-Sharif: dead bodies of four women’s rights activists were found in the city.— Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) November 5, 2021
Frozan Safi (in the picture) is one of them. Frozan’s relatives say she along with three others have been disappeared days before. pic.twitter.com/25knYghuNw
Тіло Сафі було упізнано у морзі міста Мазарі-Шаріф.
«Ми впізнали її по одязі. Кулі пошкодили їй обличчя», – сказала сестра загиблої Рита.
За її словами, кульові поранення були по всьому тілу активістки, їх було надто багато, щоб порахувати.
Рита додала, що у Сафі забрали обручку та сумку.
Тіло Сафі та ще однієї невідомої жінки доправили до лікарні представники Талібану в четвер.
Представник талібів Забіхулла Нурані заявив, що поряд з ними було виявлено також тіла двох чоловіків. Він припустив, що вони могли стати жертвами «особистої ворожнечі».
До слова, представники «Талібану» переконані, що в Афганістані нема потреби у тому, аби жінки обіймали посади в уряді. На їхню думку, вони повинні народжувати дітей та займатися їхньою освітою.
Нагадаємо, бойовики терористичного руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, почали бити та затримувати у Кабулі учасників акцій протесту.
Також у столиці афганської провінції Гор місті Чагчаран бойовики руху «Талібан» застрелили поліціянтку Бану Негара на очах у її чоловіка і дітей. Жінка працювала в місцевій в'язниці та була на восьмому місяці вагітності.
Раніше бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар.
Також заступник голови комісії «Талібану» з питань культури Ахмадулла Васик заявив, що афганським жінкам, у тому числі спортсменкам з національних збірних, буде заборонено займатися спортом.