В Афганістані родичі упізнали тіло зниклої першої захисниці прав жінок

Рідні впізнали активістку по одязі, адже її обличчя було спотворене пораненнями

В Афганістані упізнали тіло застреленої 29-річної активістки та викладачки економіки Фрозан Сафі, яка значилася зниклою з 20 жовтня, повідомляє The Guardian.

Видання зазначає, що це стало першою відомою смертю захисниці прав жінок з того часу, як таліби прийшли до влади майже три місяці тому.

Terrible news from Mazar-e-Sharif: dead bodies of four women’s rights activists were found in the city.



Frozan Safi (in the picture) is one of them. Frozan’s relatives say she along with three others have been disappeared days before. pic.twitter.com/25knYghuNw — Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) November 5, 2021

Тіло Сафі було упізнано у морзі міста Мазарі-Шаріф.

«Ми впізнали її по одязі. Кулі пошкодили їй обличчя», – сказала сестра загиблої Рита.

За її словами, кульові поранення були по всьому тілу активістки, їх було надто багато, щоб порахувати.

Рита додала, що у Сафі забрали обручку та сумку.

Тіло Сафі та ще однієї невідомої жінки доправили до лікарні представники Талібану в четвер.

Представник талібів Забіхулла Нурані заявив, що поряд з ними було виявлено також тіла двох чоловіків. Він припустив, що вони могли стати жертвами «особистої ворожнечі».

До слова, представники «Талібану» переконані, що в Афганістані нема потреби у тому, аби жінки обіймали посади в уряді. На їхню думку, вони повинні народжувати дітей та займатися їхньою освітою.

Нагадаємо, бойовики терористичного руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, почали бити та затримувати у Кабулі учасників акцій протесту.

Також у столиці афганської провінції Гор місті Чагчаран бойовики руху «Талібан» застрелили поліціянтку Бану Негара на очах у її чоловіка і дітей. Жінка працювала в місцевій в'язниці та була на восьмому місяці вагітності.

Раніше бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар.

Також заступник голови комісії «Талібану» з питань культури Ахмадулла Васик заявив, що афганським жінкам, у тому числі спортсменкам з національних збірних, буде заборонено займатися спортом.

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