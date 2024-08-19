Низка польських міст пішли під воду через негоду (фото)

Найскладніша ситуація у місті Острув, де у багатьох місцях залило вулиці і автомобілі

Від стихії найбільше постраждало Великопольське воєводство

Над південною і центральною частинами Польщі проходить атмосферний фронт з рясними опадами, внаслідок сильних дощів у деяких населених пунктах затопило вулиці. Про це повідомляє RMF24.

Від стихії найбільше постраждало Великопольське воєводство, там рятувальники здійснили сотні виїздів для подолання наслідків негоди – в основному для викачування води із затоплених підвалів і цокольних поверхів.

Через підтоплення довелося закрити дороги національного значення №11 і 12, що проходять через місто Плешев (на захід від Лодзі). У самому місті через пов’язане з негодою знеструмлення перестали працювати половина насосних станцій, що забезпечують роботу каналізації.

Найскладніша ситуація у місті Острув Великопольський, де у багатьох місцях залило вулиці і автомобілі.

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У місті Яроцин затопило частину приміщення мерії, через підтоплення перекрито кілька доріг. Мешканців закликали відмовитися від пересування містом, крім випадків крайньої потреби.

Нагадаємо, 19 серпня в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Вдень у західних областях мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза.

До слова, у місті Чанчжоу, яке розташоване в провінції Цзянсу у східній частині КНР, сталася трагедія. Потужний удар блискавки вдарив по павільйону на території одного з парків. Внаслідок чого загинули шестеро людей.