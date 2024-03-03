Польські фермери визнали, що допомагають спецслужбам РФ, – Мінекономіки
Заступник міністра економіки України розповів, кому шкодить блокада польсько-українського кордону
Польські фермери зрозуміли, що їхні протести сприяють російським спецслужбам у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками. Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка в етері телемарафону.
«Добре те, що фермери зрозуміли, що їхні протести використовують політики радикальні і російські спецслужби, які намагаються створити враження міжнаціональної ворожнечі між українцями й поляками», – сказав посадовець.
За його словами, лідери протестів визнали, що їх використовують, і польський уряд вже розслідує ці інциденти. Качка зауважив, що вимоги фермерів стають більш раціональними завдяки переговорам українських дипломатів із польським урядом. Останній, як каже чиновник, зміг переконати фермерів, що у продуктах на кшталт пшениці вони конкурують не з українською, а з російською, і не на території Польщі, а в регіоні.
На думку заступника міністра, блокада кордону шкодить Польщі більше, ніж Україні.
До відома, польські фермери продовжують блокаду кордону на пунктах пропуску Угринів, Ягодин, Устилуг, Рава-Руська, Краківець та Шегині. У п'ятницю, 1 березня протестувальники повністю перекрили рух вантажівок на пункті пропуску Шегині.
Нагадаємо, що Україна й Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу.
До слова, тисячі польських вантажівок з російською агропродукцією їздять через Білорусь в Польщу й у зворотному напрямку.
Як повідомлялося, Євросоюз має намір посилити перевірки дотримання домовленостей під час ввезення зерна з України.
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