Ще одна країна Євросоюзу відновлює прикордонний контроль

Королівська військова поліція Нідерландів здійснюватиме додатковий прикордонний контроль для боротьби з контрабандою людей і нелегальною міграцією

Нідерланди з 9 грудня запроваджують посилений прикордонний контроль для боротьби з нелегальною міграцією. Цей захід діятиме протягом шести місяців, повідомляє NOS.

Військова поліція Нідерландів з 9 грудня проводитиме посилені перевірки на сухопутних кордонах. Такий захід вводиться на шість місяців для боротьби з торгівлею людьми та нелегальною міграцією, він уже отримав схвалення кабінету міністрів країни.

Наскільки інтенсивними будуть перевірки, поки що не відомо: штат військової поліції з цією метою не планують збільшити. У Схіпхолі та інших аеропортах Нідерландів посилений прикордонний контроль буде організовано лише на рейсах із країн підвищеного ризику.

Наразі в країні здійснюються лише вибіркові перевірки на прикордонних переходах.

Держави-члени можуть відновити прикордонний контроль за наявності непередбачених обставин або в екстрених випадках. Цей захід може бути введений лише тимчасово на шість місяців і згодом продовжений максимум до двох років.

Уряд Нідерландів називає рішення виправданим через великий наплив шукачів притулку в країні.

Нагадаємо, з 16 вересня 2024 року контроль на сухопутних кордонах уже поновила Німеччина. Посилений прикордонний контроль є усередині низки країн ЄС, зокрема у Австрії.

До слова, починаючи з 1 листопада Франція відновила контроль на всіх своїх кордонах. Цей тимчасовий захід діятиме до 30 квітня 2025 року. Франція запроваджує прикордонний контроль на кордонах із шістьма європейськими країнами.