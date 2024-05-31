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Підтримка українських біженців: як змінилась думка європейців (інфографіка)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Підтримка українських біженців: як змінилась думка європейців (інфографіка)
Європейці продовжують підтримувати українців
фото із відкритих джерел

IRC: значна більшість жителів у Європі та США вірить, що Україну слід підтримувати

Більшість громадян Швеції, Німеччини, Франції, Великої Британії, США, а також Польщі продовжуватимуть підтримувати надання допомоги Україні та українським біженцям у їхній країні. Про це йдеться у  дослідженні International Rescue Committee (IRC).

Серед більш ніж 7400 опитаних більшість вважають, що їхні країни мають надати біженцям з України житло, їжу, основні потреби, а також освіту та медичні послуги, а потім можливість працювати.

Підтримка допомоги Україні та допомоги біженцям наразі найсильніша у Великій Британії та Швеції. За даними опитування, 79% опитаних у Великій Британії та 72% у Швеції виступають за довгострокову підтримку українських біженців.

Підтримка українських біженців: як змінилась думка європейців (інфографіка) фото 1

При цьому 55% опитаних у Польщі та 47% у Німеччині, двох країнах, де проживає найбільше українське населення, вважають, що довгострокова підтримка українських біженців «необхідна».

У США, Великій Британії та Швеції вважають, що біженцям з України необхідно надати довгострокове посвідчення на проживання. Опитування проводилося YouGov. У Польщі дані були зібрані YouGov Opinia24.

Нагадаємо, близько 40% жителів Латвії продовжують донатити на потреби України, але це менше, ніж раніше.

Раніше експертка розповіла, які країни найкомфортніші для українців стосовно працевлаштування. 

Читайте також: Чи будуть українські біженці залишатись у Німеччині: результати нового опитування
Теги: Європа соцопитування населення соціум біженці

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