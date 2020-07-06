Послаблення карантину: у Франції дозволили масові заходи до п’яти тисяч осіб
Відтепер у Франції знову можна збиратися без попереднього дозволу, але в межах 5000 осіб
Державна рада Франції відновила право громадян на масові заходи без отримання попереднього дозволу, але не більш як п’ять тисяч осіб одночасно.
Про це повідомила радіостанція Europe-1.
«Відтепер знову можна збиратися без попереднього дозволу, але в межах 5000 осіб. Таке рішення у понеділок, 6 липня, ухвалила Державна рада, призупинивши дію свого указу від 14 червня», – йдеться у повідомленні.
Підставою для скасування рішення про заборону масових заходів стали численні звернення неурядових організацій, профспілок та правозахисників.
Вони закидали владі обмеження прав, гарантованих європейським та міжнародним законодавством.
Як відомо, 6 липня у Києві послабили карантин: ресторанам і кінотеатрам дозволили працювати після 22 години.
Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.
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Всього49043
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Хворіють26078
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Одужали21703
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Померли1262
Зазначимо, що у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.
До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .