Потужні землетруси у Венесуелі: кількість загиблих перевалила за 150

Рятувальники на місці обвалу будівлі в Каракасі, 25 червня 2026 року

Геологічна служба США повідомляє про ризик загибелі понад 10 000 осіб

У Венесуелі кількість загиблих унаслідок землетрусу сягнула щонайменше 164 людей. Поранених уже близько тисячі. Як інформує «Главком» із посиланням на Reuters, такі дані озвучила виконувачка обов’язків президента латиноамериканської країни Делсі Родрігес.

Нині влада Венесуели перекидає рятувальні команди з інших частин країни до штату Ла-Гуайра, який постраждав найбільше.

«Обвалилися десятки будівель... Зараз ми проводимо інтенсивні рятувальні операції, щоб урятувати життя», – наголосила очільниця Венесуели.

За даними Геологічної служби США, два потужні землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 сталися 24 червня, що призвело до руйнування будівель у столиці Каракасі й закриття головного аеропорту країни.

Геологічна служба США повідомляє про ризик загибелі понад 10 000 осіб, хоча офіційно відома кількість жертв наразі менша.

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати надають Венесуелі допомогу. «Державний департамент негайно розгортає пошуково-рятувальні групи, медичні ресурси і гуманітарну допомогу Венесуелі», – написав Рубіо у соцмережі X.

Щодо реакції уряду США, він сказав: «вона буде масштабною, швидкою та ефективною».

«Зараз аеропорт у Каракасі пошкоджений, одна зі злітно-посадкових смуг тріснута... але Військове міністерство має можливість здійснювати посадку в таких ситуаціях, тому нам це знадобиться», – сказав Рубіо журналістам.

Як відомо, Венесуела розташована в сейсмічно активній зоні на стику Карибської і Південноамериканської тектонічних плит.

Нагадаємо, Венесуелу ввечері 24 червня вразили два потужних землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 з інтервалом менше хвилини. У столиці Каракасі обвалились будинки, тисячі людей вийшли на вулиці. Геологічна служба США попередила про ймовірні масові жертви – від 10 до 100 тис. людей – та збитки у розмірі від 2 до 20% ВВП країни.

За словами президентки Венесуели, найсильніше постраждав штат Ла-Гуайра. Делсі Родрігес оголосила надзвичайний стан.