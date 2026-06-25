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Потужні землетруси у Венесуелі: загинули понад 30 людей, 700 отримали поранення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Потужні землетруси у Венесуелі: загинули понад 30 людей, 700 отримали поранення
Кількість жертв зросте, оскільки рятувальники обшукують зруйновані будівлі
фото: АР

Найсильніше постраждав штат Ла-Гуайра

Виконуюча обов’язки президента Венесуели Делсі Родрігес заявила, що внаслідок двох потужних землетрусів загинуло щонайменше 32 людини, а 700 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Родрігес попередила, що кількість жертв, ймовірно, зросте. Наразі рятувальники проводять пошуки в зруйнованих будівлях, а аварійні бригади добираються до постраждалих районів після того, як регіон потрясли землетруси магнітудою 7,2 та 7,5.

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За словами президентки, найсильніше постраждав штат Ла-Гуайра.

«Зруйнувалися десятки будівель, і ми займаємося важким завданням рятування тих життів, які Бог дозволяє нам врятувати. Штат Ла-Гуайра переживає справжню трагедію і перетворився на зону лиха», – сказала Делсі Родрігес.

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Напередодні Делсі Родрігес оголосила надзвичайний стан. Вона зазначила, що землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 спричинили збитки в кількох штатах.

Нагадаємо, Венесуелу ввечері 24 червня вразили два потужних землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 з інтервалом менше хвилини. У столиці Каракасі обвалились будинки, тисячі людей вийшли на вулиці. Геологічна служба США попередила про ймовірні масові жертви – від 10 до 100 тис. людей – та збитки у розмірі від 2 до 20% ВВП країни.

Теги: цунамі стихійні лиха катастрофа Венесуела землетрус

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