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Дрони атакували Крим і Кубань, Трамп визнав козирі Зеленського: головне за ніч 25 червня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дрони атакували Крим і Кубань, Трамп визнав козирі Зеленського: головне за ніч 25 червня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 25 червня 2026 року

Ніч на 25 червня принесла нові удари по окупованому Криму та Краснодарському краю: Сімферополь і Ялта залишилися без електропостачання, а на Кубані вдруге за місяць спалахнула нафтобаза. На дипломатичному фронті – Трамп визнав, що у Зеленського є козирі. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 25 червня.

Дрони атакували Крим: без світла Сімферополь і Ялта

Безпілотники атакували окупований Крим – Сімферополь і Ялта залишилися без електропостачання. Атака стала черговим епізодом систематичних ударів по інфраструктурі півострова останніх тижнів.

Дрони атакували Крим і Кубань, Трамп визнав козирі Зеленського: головне за ніч 25 червня фото 1

На Кубані вдруге за місяць спалахнула нафтобаза

У Краснодарському краї знову спалахнула нафтобаза – горять кілька резервуарів. Це вже другий подібний інцидент у регіоні за останній місяць.

Дрони атакували Крим і Кубань, Трамп визнав козирі Зеленського: головне за ніч 25 червня фото 2

Трамп визнав: у Зеленського є козирі

Президент США заявив, що у президента України є вагомі аргументи в переговорній позиції. Заява прозвучала на тлі активізації дипломатичних консультацій навколо завершення війни.

Дрони атакували Крим і Кубань, Трамп визнав козирі Зеленського: головне за ніч 25 червня фото 3

Два землетруси вдарили по Венесуелі

Геологи США прогнозують тисячі жертв після серії двох потужних землетрусів, що сталися у Венесуелі.

Дрони атакували Крим і Кубань, Трамп визнав козирі Зеленського: головне за ніч 25 червня фото 4

Магучіх виграла золото у Загребі

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула перемогу на турнірі в Загребі – другий тріумф поспіль на Континентальному турі.

Дрони атакували Крим і Кубань, Трамп визнав козирі Зеленського: головне за ніч 25 червня фото 5

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Теги: Севастополь Крим Владимир Зеленский Венесуела Дональд Трамп золото Ярослава Магучіх Сімферополь

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