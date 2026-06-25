Дрони атакували Крим і Кубань, Трамп визнав козирі Зеленського: головне за ніч 25 червня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 25 червня 2026 року

Ніч на 25 червня принесла нові удари по окупованому Криму та Краснодарському краю: Сімферополь і Ялта залишилися без електропостачання, а на Кубані вдруге за місяць спалахнула нафтобаза. На дипломатичному фронті – Трамп визнав, що у Зеленського є козирі. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 25 червня.

Дрони атакували Крим: без світла Сімферополь і Ялта

Безпілотники атакували окупований Крим – Сімферополь і Ялта залишилися без електропостачання. Атака стала черговим епізодом систематичних ударів по інфраструктурі півострова останніх тижнів.

На Кубані вдруге за місяць спалахнула нафтобаза

У Краснодарському краї знову спалахнула нафтобаза – горять кілька резервуарів. Це вже другий подібний інцидент у регіоні за останній місяць.

Трамп визнав: у Зеленського є козирі

Президент США заявив, що у президента України є вагомі аргументи в переговорній позиції. Заява прозвучала на тлі активізації дипломатичних консультацій навколо завершення війни.

Два землетруси вдарили по Венесуелі

Геологи США прогнозують тисячі жертв після серії двох потужних землетрусів, що сталися у Венесуелі.

Магучіх виграла золото у Загребі

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула перемогу на турнірі в Загребі – другий тріумф поспіль на Континентальному турі.

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