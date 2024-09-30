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Байден виділив Тайваню понад пів мільярда доларів на військову допомогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Байден виділив Тайваню понад пів мільярда доларів на військову допомогу
$567 млн буде спрямовано на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони Тайваню
фото з відкритих джерел

Раніше Тайвань оголосив про підвищення рівня бойової готовності своїх збройних сил у зв'язку з нещодавніми ракетними запусками Китаю

Лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден схвалив виділення $567 млн для Тайваню. Кошти буде спрямовано на оборонну підтримку. Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті Білого дому. 

«Я делегую Державному секретарю повноваження...спрямовувати вилучення до $567 млн на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та навчання для надання допомоги Тайваню», – йдеться у документі. 

Нагадаємо, Тайвань оголосив про підвищення рівня бойової готовності своїх збройних сил у зв'язку з нещодавніми ракетними запусками Китаю, що викликали занепокоєння на міжнародній арені.

Журналісти Reuters стверджують, що ці дії з боку Китаю є частиною тривалої напруженості між Пекіном і Тайбеєм, яка триває вже десятиліттями. Тайванське оборонне відомство виявило «численні хвилі обстрілів» починаючи з 6:50 ранку за місцевим часом у суботу, 28 вересня, з боку ракетних військ та армії Китаю у провінціях і регіонах Внутрішньої Монголії, Ганьсу, Цінхай та Сіньцзян. Вони розташовані щонайменше за 2 тис. км від острова.

Як повідомлялося, нещодавно вперше у своїй історії китайські війська вивели із портів базування у відкрите море всі свої авіаносці. Як зазначають аналітики, це може бути репетицією до ймовірної війни із Тайванем.  

До слова, 17 вересня, американський розвідувальний літак пролетів над Тайванською протокою, що викликало негайну реакцію Китаю. Китай підняв у повітря свої винищувачі для спостереження та супроводу американського борту.

Раніше стало відомо, що президент Тайваню Лай Цінде запропонував Китаю відібрати у Росії «історичні» землі на Далекому Сході. 

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Теги: Тайвань США Джозеф Байден військова допомога

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