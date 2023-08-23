На саміті БРІКС охоронці випадково накинулися на помічника Сі Цзіньпіна (відео)

Підлеглий Сі Цзіньпіна, який відстав, намагався наздогнати китайського лідера

Під час візиту голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна до Південно-Африканської Республіки стався конфуз. Відповідне відео опублікувало агентство Asian News International 23 серпня.

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Інцидент стався під час саміту БРІКС. На оприлюднених кадрах видно, що за китайським лідером слідував чоловік. Журналісти та користувачі мережі вважають, що це міг бути його помічник або охоронець.

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Судячи з відео, чоловік відстав від начальника і спробував його наздогнати. Однак у момент, коли чоловік побіг, його схопила охорона заходу. Після цього співробітники служби безпеки швидко сховались від камери за дверима.

Нагадаємо, 22 серпня лідери країн БРІКС – Бразилії, Індії, Китаю та ПАР – з'їхалися в Йоганнесбург (ПАР) на саміт, у межах якого буде розглянуто питання про розширення блоку. Президент РФ не приїхав через ордер МКС на його арешт.

Зі свого боку Володимир Путін звернувся до учасників Ділового форуму БРІКС відеозв'язком, однак голос російського лідера навіщось було дубльовано російською мовою.

За даними Bloomberg від 22 серпня, у межах щорічного саміту БРІКС у Йоганнесбурзі, ПАР, голова Китаю Сі Цзіньпін і російський лідер Володимир Путін сподіваються знайти розраду, стикаючись із власними внутрішніми та зовнішніми труднощами.

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До слова, президент Китаю Сі Цзіньпін закликав до єдності своїх колег з БРІКС. Як зазначив китайський лідер, геополітична обстановка стає дедалі небезпечнішою. У зв'язку з цим країни БРІКС має зміцнювати стратегічне партнерство та підтримувати один одного з ключових питань, що становлять спільний інтерес країн, щоб знизити градус напруженості.