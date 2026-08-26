Повінь у Непалі: кількість загиблих перевищила 90

Майже 400 іноземців вважаються зниклими безвісти

У Непалі загинуло щонайменше 98 людей унаслідок повені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Щонайменше 391 іноземець, зокрема громадяни Індії, США та Великої Британії, вважаються зниклими безвісти.

фото: Reuters

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця оголосила про виділення $1,2 млн у вигляді надзвичайного фінансування для підтримки заходів Непальського товариства Червоного Хреста з ліквідації наслідків повені.

Ці кошти допоможуть Непальському товариству Червоного Хреста задовольнити нагальні потреби, поки групи фахівців оцінюють масштаби руйнувань та визначають громади, які потребують допомоги.

Нагадаємо, на кордоні Непалу й Тибету сталася масштабна повінь, яка спричинила значні руйнування та забрала життя щонайменше 18 людей. Ще близько 400 осіб вважаються зниклими безвісти. Серед них – сотні іноземних туристів.

Зокрема, Міністерство закордонних справ України отримало повідомлення про можливе зникнення громадянки України та втрату зв’язку з українцем у районі зсувів у Непалі.

«Наразі інформація про наявність громадян України серед загиблих чи постраждалих відсутня. Станом на зараз на гарячі лінії МЗС надійшло два звернення: одне про можливе зникнення громадянки України у вказаному районі, друге – про втрату зв'язку з громадянином України. Обидва звернення оперативно опрацьовуються», – поінформувала пресслужба.