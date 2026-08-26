Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Франції смерч пошкодив сотні будинків та травмував понад 40 людей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Франції смерч пошкодив сотні будинків та травмував понад 40 людей
На південному заході Франції торнадо пронісся через село Помас
фото: соціальні мережі

Через смерч пошкоджено близько 300 будинків, у багатьох зірвано дахи, а частина споруд повністю зруйнована

Потужний смерч зі швидкістю вітру до 117 км/год обрушився на комуну Помас у департаменті Од на південному заході Франції. Про це пише «Главком» із посиланням на France 24.

У результаті стихійного лиха травми отримала 41 людина, 15 з яких були госпіталізовані. У вівторок, 25 серпня, під завалами зруйнованого будинку рятувальники виявили двох людей, яких раніше вважали зниклими безвісти – вони отримали легкі ушкодження.

Стихія завдала значних руйнувань населеному пункту з населенням близько тисячі осіб: пошкоджено близько 300 будинків, у багатьох зірвано дахи, а частина споруд повністю зруйнована. За даними Météo-France, подібні явища є вкрай рідкісними для цього регіону.

Через грозову загрозу в частині Окситанії оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Раніше повідомлялося, що іспанську провінцію Гранада 18 серпня сколихнула серія землетрусів, унаслідок яких пошкоджено будівлі та постраждали щонайменше троє людей. Влада також обмежила доступ туристів до знаменитого палацово-фортечного комплексу Альгамбра. 

За даними Національного географічного інституту Іспанії, сталися три землетруси магнітудою понад 4. Найпотужніший поштовх магнітудою 4,7 зафіксували о 10:37 за місцевим часом. Його епіцентр розташовувався поблизу міста Гохар приблизно за 10 км на південь від Гранади.

До слова, потужний торнадо пошкодив будинки та залишив без електрики мешканців Свердловської області РФ. 

Теги: стихійні лиха Франція смерч

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа наближається до Бордо
Бордо під загрозою: сотні тисяч людей у Франції евакуйовані через пожежі
26 липня, 10:48
У Ніцці розпочали розслідування після смерті клієнтки у салоні краси
У Франції 25-річна жінка померла після процедур у салоні краси: деталі
30 липня, 13:27
Люди, рятуючись від полум'я, стрибали у море
Пором з 250 пасажирами загорівся біля Індонезії: є жертви
2 серпня, 23:50
Європейські експосадовці та представники РФ провели таємну зустріч
Європа та РФ провели новий раунд таємних переговорів щодо України – Bloomberg
5 серпня, 10:37
Українець назвав вартість життя у Франції «без подорожей, великого шопінгу та інших дорогих покупок»
Українець розповів, скільки насправді коштує життя у Парижі
5 серпня, 18:36
Відповідно до скасованого документа, доступ до соцмереж мали заборонити підліткам до 15 років
Захист свободи слова: у Франції суд скасував заборону соцмереж для підлітків
14 серпня, 17:21
19-річний вогнеборець під час відрядження у Франції
«Відчув, що тут потрібен». 19-річний українець допомагав гасити пожежі у Франції
16 серпня, 13:30
Airbus A350-1000ULR «Project Sunrise»
19 годин без посадки. Найбільш відстежуваний рейс світу успішно завершив політ
28 липня, 12:21
Сильна спека встановиться на значній частині країни у вівторок
До +40°C. Францію накриє четверта за літо хвиля спеки
27 липня, 16:10

Соціум

Україна закликала оркестр США скасувати концерт скрипаля з РФ
Україна закликала оркестр США скасувати концерт скрипаля з РФ
«Попереду всіх армій світу». Сенатор США назвав сферу, де Україна випередила американську армію
«Попереду всіх армій світу». Сенатор США назвав сферу, де Україна випередила американську армію
Атака на НПЗ та Wildberries у Росії, вибухи в окупованому Луганську: головне за ніч 26 серпня
Атака на НПЗ та Wildberries у Росії, вибухи в окупованому Луганську: головне за ніч 26 серпня
У Франції смерч пошкодив сотні будинків та травмував понад 40 людей
У Франції смерч пошкодив сотні будинків та травмував понад 40 людей
У Росії атаковано Кстовський НПЗ
У Росії атаковано Кстовський НПЗ
У Словаччині троє чоловіків намагалися підпалити завод дронів
У Словаччині троє чоловіків намагалися підпалити завод дронів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2026
75K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
38K
Правоохоронці прокоментували інформацію про втечу російських військовополонених з колонії на Харківщині

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Вчора, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Вчора, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua