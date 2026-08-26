У Франції смерч пошкодив сотні будинків та травмував понад 40 людей

Через смерч пошкоджено близько 300 будинків, у багатьох зірвано дахи, а частина споруд повністю зруйнована

Потужний смерч зі швидкістю вітру до 117 км/год обрушився на комуну Помас у департаменті Од на південному заході Франції. Про це пише «Главком» із посиланням на France 24.

У результаті стихійного лиха травми отримала 41 людина, 15 з яких були госпіталізовані. У вівторок, 25 серпня, під завалами зруйнованого будинку рятувальники виявили двох людей, яких раніше вважали зниклими безвісти – вони отримали легкі ушкодження.

Стихія завдала значних руйнувань населеному пункту з населенням близько тисячі осіб: пошкоджено близько 300 будинків, у багатьох зірвано дахи, а частина споруд повністю зруйнована. За даними Météo-France, подібні явища є вкрай рідкісними для цього регіону.

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🔸️ Une impressionnante tornade a frappé le secteur de Pomas, dans le sud de Carcassonne. pic.twitter.com/yPwZJtnfCc — Little Think Tank (@L_ThinkTank) — Little Think Tank (@L_ThinkTank) August 24, 2026

Раніше повідомлялося, що іспанську провінцію Гранада 18 серпня сколихнула серія землетрусів, унаслідок яких пошкоджено будівлі та постраждали щонайменше троє людей. Влада також обмежила доступ туристів до знаменитого палацово-фортечного комплексу Альгамбра.

За даними Національного географічного інституту Іспанії, сталися три землетруси магнітудою понад 4. Найпотужніший поштовх магнітудою 4,7 зафіксували о 10:37 за місцевим часом. Його епіцентр розташовувався поблизу міста Гохар приблизно за 10 км на південь від Гранади.

До слова, потужний торнадо пошкодив будинки та залишив без електрики мешканців Свердловської області РФ.