Катастрофічна повінь у Непалі. МЗС перевіряє звернення про двох зниклих українців

У Непалі близько 400 осіб вважаються зниклими безвісти. Серед них – сотні іноземних туристів

Міністерство закордонних справ України отримало повідомлення про можливе зникнення громадянки України та втрату зв’язку з українцем у районі зсувів у Непалі. Про це повідомила пресслужба МЗС у коментарі журналістам, передає «Главком».

МЗС зауважило, що посольства України в Індії та КНР оперативно звернулися із запитами до компетентних органів щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих внаслідок зсувів на кордоні між Тибетом і Непалом.

«Наразі інформація про наявність громадян України серед загиблих чи постраждалих відсутня. Станом на зараз на гарячі лінії МЗС надійшло два звернення: одне про можливе зникнення громадянки України у вказаному районі, друге – про втрату зв'язку з громадянином України. Обидва звернення оперативно опрацьовуються», – поінформувала пресслужба.

Наголошується, що МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР здійснюють моніторинг ситуації та розробляють відповідні рекомендації для громадян України в регіоні, які будуть розміщені на вебресурсах дипломатичних установ.

Нагадаємо, на кордоні Непалу й Тибету сталася масштабна повінь, яка спричинила значні руйнування та забрала життя щонайменше 18 людей. Ще близько 400 осіб вважаються зниклими безвісти. Серед них – сотні іноземних туристів.