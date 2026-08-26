Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Катастрофічна повінь у Непалі. МЗС перевіряє звернення про двох зниклих українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Катастрофічна повінь у Непалі. МЗС перевіряє звернення про двох зниклих українців
Руйнівна повінь накрила Непал
фото: Reuters

У Непалі близько 400 осіб вважаються зниклими безвісти. Серед них – сотні іноземних туристів

Міністерство закордонних справ України отримало повідомлення про можливе зникнення громадянки України та втрату зв’язку з українцем у районі зсувів у Непалі. Про це повідомила пресслужба МЗС у коментарі журналістам, передає «Главком».

МЗС зауважило, що посольства України в Індії та КНР оперативно звернулися із запитами до компетентних органів щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих внаслідок зсувів на кордоні між Тибетом і Непалом.

«Наразі інформація про наявність громадян України серед загиблих чи постраждалих відсутня. Станом на зараз на гарячі лінії МЗС надійшло два звернення: одне про можливе зникнення громадянки України у вказаному районі, друге – про втрату зв'язку з громадянином України. Обидва звернення оперативно опрацьовуються», – поінформувала пресслужба.

Наголошується, що МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР здійснюють моніторинг ситуації та розробляють відповідні рекомендації для громадян України в регіоні, які будуть розміщені на вебресурсах дипломатичних установ.

Нагадаємо, на кордоні Непалу й Тибету сталася масштабна повінь, яка спричинила значні руйнування та забрала життя щонайменше 18 людей. Ще близько 400 осіб вважаються зниклими безвісти. Серед них – сотні іноземних туристів.

Теги: Непал стихійні лиха повінь МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Люди, рятуючись від полум'я, стрибали у море
Пором з 250 пасажирами загорівся біля Індонезії: є жертви
2 серпня, 23:50
Прем'єр-мініст Болгарії Румен Радев, міністр оборони Дімітар Стоянов та директор Генштабу оборони Здравко Пехліванов
Український дрон у Болгарії? Генштаб країни озвучив свою версію
9 серпня, 09:51
Наслідки землетрусу у Колумбії
Внаслідок землетрусу у Колумбії загинуло понад 250 людей
12 серпня, 05:22
В МЗС вказали, що російська агресія проти України має прямі наслідки для Моллдови
МЗС Молдови назвало «неприйнятним» порушення повітряного простору країни
17 серпня, 21:37
Арахамія озвучив позицію фракції «Слуга народу» щодо кандидатур Хмари та Сибіги
Голова фракції «Слуга народу» зробив заяву перед голосуванням за Хмару і Сибігу
19 серпня, 10:21
Індія викликала посла України після російської атаки на судно з її громадянами
Індія викликала посла України після російської атаки на судно з її громадянами
27 липня, 15:40
МЗС опублікувало безпекові застереження для прочан-хасидів, які планують відвідати Умань
МЗС застерегло хасидів від поїздок до Умані на Рош га-Шана
29 липня, 15:08
Серед уражених районів найбільше зазнав лиха Чарайдео
Масштабні повені в Індії: 78 людей загинули, понад 300 тис. постраждали
30 липня, 11:36
Посли Василь Боднар і Василь Зварич (зліва направо) призначені заступниками міністра закордонних справ
Посли України в Чехії і Польщі стануть заступниками Сибіги
3 серпня, 13:47

Соціум

Повінь у Непалі: кількість загиблих перевищила 90
Повінь у Непалі: кількість загиблих перевищила 90
Син друга Путіна очолив рейтинг найбагатших пропагандистів РФ
Син друга Путіна очолив рейтинг найбагатших пропагандистів РФ
Катастрофічна повінь у Непалі. МЗС перевіряє звернення про двох зниклих українців
Катастрофічна повінь у Непалі. МЗС перевіряє звернення про двох зниклих українців
У Підмосков’ї вбито вдову колишнього віцепрем’єра Дагестану
У Підмосков’ї вбито вдову колишнього віцепрем’єра Дагестану
В аеропорту Німеччини зафіксовано спалах смертельної хвороби: є загиблий
В аеропорту Німеччини зафіксовано спалах смертельної хвороби: є загиблий
Невідомі дрони винесло на пляжі Румунії та Болгарії
Невідомі дрони винесло на пляжі Румунії та Болгарії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2026
81K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
39K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу
38K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Вчора, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Вчора, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua