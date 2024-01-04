Пожежа у Москві: три райони столиці РФ без води, світла та тепла (фото, відео)
Зараз у Москві – 24 градуси морозу
Сьогодні, 4 січня, у столиці країни-агресорки сталася пожежа на підстанції. Три райони Москви залишилися без світла та опалення. Про це повідомляють Telegram-канали Baza та Mash.
Як зазначається, на Високовольтному проїзді в Москві спалахнула підстанція. Мешканці понад 20 багатоповерхових будинків залишилися без тепла та світла.
«На місці працюють кілька екіпажів пожежників. Що стало причиною пожежі поки невідомо», – повідомляють адміністратори каналу.
«Приблизно о 6-й ранку загорілася трансформаторна підстанція у Високовольтному проїзді. Від неї живляться, у тому числі будинки в Бібірові, Відрадному та Медведковому. Як довго сидіти без світла та частини обігріву три райони без води, світла та тепла невідомо, аварію намагаються в максимально короткі терміни ліквідувати комунальники», – повідомили на каналі Mash.
Також, за словами адміністраторів каналу Mash, температура всередині квартир опустилася до 10-15 градусів тепла в історичні для столиці морози. Зараз у Москві – 24 градуси морозу.
Раніше повідомлялося, що у сталася Росії масштабна пожежа, вогонь охопив велике виробництво.
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