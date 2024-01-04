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Пожежа у Москві: три райони столиці РФ без води, світла та тепла (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пожежа у Москві: три райони столиці РФ без води, світла та тепла (фото, відео)
фото: Mash

Зараз у Москві – 24 градуси морозу

Сьогодні, 4 січня, у столиці країни-агресорки сталася пожежа на підстанції. Три райони Москви залишилися без світла та опалення. Про це повідомляють Telegram-канали Baza та Mash.

Як зазначається, на Високовольтному проїзді в Москві спалахнула підстанція. Мешканці понад 20 багатоповерхових будинків залишилися без тепла та світла.

«На місці працюють кілька екіпажів пожежників. Що стало причиною пожежі поки невідомо», – повідомляють адміністратори каналу.

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«Приблизно о 6-й ранку загорілася трансформаторна підстанція у Високовольтному проїзді. Від неї живляться, у тому числі будинки в Бібірові, Відрадному та Медведковому. Як довго сидіти без світла та частини обігріву три райони без води, світла та тепла невідомо, аварію намагаються в максимально короткі терміни ліквідувати комунальники», – повідомили на каналі Mash.

Також, за словами адміністраторів каналу Mash, температура всередині квартир опустилася до 10-15 градусів тепла в історичні для столиці морози. Зараз у Москві – 24 градуси морозу.

Раніше повідомлялося, що у сталася Росії масштабна пожежа, вогонь охопив велике виробництво.

Теги: Москва пожежа

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