«Бавовна» на Білгородщині та спецоперація СБУ у Криму: головне за ніч

Окупанти жалілися на чергову атаку українських дронів

У ніч на 13 серпня у Білгородській області РФ сталася «бавовна». Росіяни нібито відбивали атаку українських безпілотників. Також стало відомо, що удари безпілотників по Криму в ніч на 12 серпня були спецоперацією Служби безпеки України, завдяки якій ворог зазнав значних втрат. Між тим, німецький концерн Rheinmetall передасть Україні новітню безпілотну систему. «Главком» зібрав ці та інші новини ночі проти 13 серпня, щоб ви були в курсі головних новин.

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Спецоперація СБУ у Криму

У ніч на 12 серпня окупований Крим атакували українські безпілотники. Це була спецоперація Служби безпеки України, завдяки якій ворог зазнав значних втрат.

За даними джерел в СБУ, 17 дронів атакували логістичну базу російських загарбників неподалік тимчасово окупованої Євпаторії. Зазначається, що дрони військової контррозвідки Служби безпеки вдарили по наметовому містечку окупантів, стоянкам автомобільної техніки та паливозаправникам.

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«Бавовна» на Білгородщині

Уночі 13 серпня у Білгородській області РФ росіяни нібито відбивали атаку українських безпілотників. Про це повідомило міністерство оборони Росії.

«Сьогодні в районі 4 години ранку припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку одним безпілотним літальним апаратом літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – йдеться в повідомленні ворожого відомства.

Rheinmetall передасть Україні новітню безпілотну систему

Німецький збройовий концерк Rheinmetall до кінця року відправить в Україну безпілотну систему Luna New Generation. Про це повідомляє Reuters.

«Пакет безпілотників» складається з наземної станції управління з декількома дронами, стартовою катапультою та військовими вантажівками.

Як зазначається, систему безпілотників можна використовувати в розвідувальних цілях, забезпечувати мережу LTE та перехоплювати або глушити комунікації.

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Міноборони прокоментувало рейд ЗСУ на Херсонщині

Збройні сили України виконали певне завдання в районі тимчасово захопленого росіянами лівого берегу Херсонської області. Однак приводів для ажіотажу наразі немає. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Приводів для ажіотажу немає. Я щойно повернулась з тих місць. Для того, щоб там висадитись, не бути знищеним та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога. Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно», – пояснила вона.

Росія почала виробництво власної версії «Шахедів»

Росія намагається виготовити власну версію іранських дронів-камікадзе «Шахед», якими атакує українські міста. Про це повідомила британська організація Conflict Armament Research (CAR), що займається вивченням компонентів озброєння, передає СNN.

Минулого місяця дослідники CAR отримали доступ до уламків двох російських безпілотників «Герань-2», збитих в Україні. Детальний аналіз цих фрагментів показав, що Росія почала виробляти та використовувати свою власну версію Shahed-136.