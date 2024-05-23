Прокуратура Болгарії вимагає розпуску двох проросійських організацій

Обидві організації відомі своєю проросійською та антизахідною риторикою, зокрема виступають проти участі Болгарії в НАТО та ЄС

У Болгарії прокуратура через суд домагається закриття двох проросійських воєнізованих організацій. Позов про розпуск «Болгарської військової спілки імені Василя Левського» та його частини, Болгарського Національного Ополчення «Шипка», подано 22 травня до суду міста Варна місцевою прокуратурою, повідомляє Болгарська служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Дата розгляду позову поки що не призначена.

Прокуратура стверджує, що діяльність двох організацій суперечить конституції країни. Щодо БНП «Шипка» раніше вже було відкрито розслідування за підозрами в антидержавній діяльності.

Обидві організації відомі своєю проросійською та антизахідною риторикою, зокрема виступають проти участі Болгарії в НАТО та ЄС. Прокуратура вважає, що в їх рамках було створено «таємні чи воєнізовані структури». Учасники обох організацій проводять навчальні збори, а також, як повідомляється, влаштовували рейди на кордоні з Туреччиною, щоб, як вони стверджували, «ловити нелегальних мігрантів».

Лідер «союзу імені Василя Левського» Володимир Русєв, також відомий як Вальтер Калашніков, активно поширює в інтернеті різні судження про НАТО та ЄС, які прокуратура називає конспірологічними теоріями. Він також виступав проти вакцинації від COVID-19, спираючись на конспірологічні теорії пандемії.

Розслідувач Христо Грозєв раніше стверджував, що в 2016 році обидві організації стояли за спробою влаштувати в Софії масові заворушення і, можливо, переворот - на зразок спроби перевороту, здійсненої в Чорногорії того ж року. З цією спробою пов'язували російську військову розвідку.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев назвав перемогу України над Росією «неможливою» і пов'язав війну із замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Президент Болгарії заявив, що продовження війни є катастрофічним для всіх сторін.

Також повідомлялося, що новопризначений тимчасовий міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов заявив, що намагатиметься пришвидшити надання військової допомоги Україні. Він додав, що також будуть розглянуті подальші можливості прямої військової допомоги Україні.

До слова, Стенфордська міжнародна робоча група з санкцій проти Росії виступила з пропозицією позбавити Росію доступу до сучасних технологій за допомогою тотального контролю над експортом у країну, який діяв щодо СРСР під час холодної війни