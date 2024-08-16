Представник РПЦ пояснив росіянам, чому відірвані на війні «ручки-ножки» – це добре

Проієрей РПЦ обіцяє своїй пастві, що «потім буде нове життя», і ті, хто був на фронті, знайдуть своє призначення

Священник Російської православної церкви Андрій Ткачов закликав стояти на смерть – росіян-віруючих під час молитви, солдатів – в окопі під вогнем. Про це стало відомо з відео у Мережі.

Андрій Ткачов задається питанням дисципліни під час молитви, та про майбутнє, яке чекає на тих, хто повернувся зі «СВО» і пов'язує це все з демографічною ситуацією у Росії.

Церковнослужитель заявляє, що священник стоїть на молитві, як «стовп закопаний, і молиться Богу за все російське воїнство», а ось віруючі на молитві стояти не можуть, і «бігають, наче як блохи, туди сюди-скачуть».

«Солдат на смерть стоїть тоді, коли в тилу бабуся за нього стоїть навколішки перед іконою. А як під вогнем стоятиме солдат, якщо тут без вогню, без обстрілу ми стояти не можемо спокійно? Нам треба стояти на молитві, а їм – стояти на місці, на смерть стояти та повертатися додому з медалями та орденами», – каже російський піп.

Далі Ткачов обіцяє своїй пастві, що «потім буде нове життя», і ті, хто був на фронті, «кому ніжку-ручку відірвало, кого сильно контузило», захочуть народжувати дітей і знайдуть своє призначення – хтось у ченці піде, а хтось – у владу.

«Один каже, смерть бачив, дітей хочу. А другий каже, я піду в ченці. А третього у владу Господь забере – без руки, але у владу, але він там з однією рукою шахраїв і козлів ганятиме.... У владу підуть бійці наші, і в ченці, і народжуватимуть дітей бійці наші, нове життя буде», – фнтазує далі російський церковнослужитель.

При цьому протоієрей зауважує, що для настання цього «нового життя» необхідно стояти на смерть під час молитви, «без зайвих помислів, як вогняний стовп, що рветься до неба».

«І допомагати одне одному треба. І шкодувати себе не треба, і про себе думати не треба, надто себе в дзеркалі розглядати не треба, суворіше будьте до себе», – наставляє далі росіян Толкачов.

Також священник зауважує, що в ситі спокійні часи люди не хотіли більше дітей, а хотіли лише «пити-гуляти-їсти і по магазинах ходити», однак, «нюхнувши смерть», хочуть повернутися додому і народжувати більше: «Якщо буду живим, Господи, повернуся додому, з дружиною ще кілька дітей народимо», – цитує священник уявного російського солдата.

У РПЦ закликали стояти на смерть — віруючих під час молитви, солдатів — в окопі під вогнем, а ті, що “нюхнули смерть, захочуть народжувати більше дітей”. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/DHjwonb59n — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 16, 2024

Нагадаємо, Зюзінський районний суд Москви засудив до трьох років колонії загального режиму настоятеля храму Архангела Михаїла в Летові, протоієрея Дмитра Кувирталова за обмін порнографічними фотографіями з неповнолітніми.

Також колишнього главу відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополита Іларіона (Григорія Алфєєва), обвинуваченого в секс-домаганнях до келійника, відсторонено від посади. Відповідне рішення ухвалив синод, повідомляють російські ЗМІ.