Прем’єр Італії обіцяє захистити стратегічні активи країни на фоні участі в китайському проекті



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Проект «Один пояс, один шлях» - це глобальний геоекономічний проект Китаю

Вашингтон нагадав Риму про ризики участі в проекті «Один пояс, один шлях»

Очільник уряду Італії Джузеппе Конте обіцяє громадянам країни захистити такі стратегічні галузі як телеком, а також ноу-хау, не зважаючи на намір офіційного Риму приєднатися до китайського проекту «Один пояс, один шлях». Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Для цього, за словами Конте, будуть розроблені спеціальні механізми для захисту національних інтересів в рамках інвестиційних угод. Зазначимо, Вашингтон нагадав Риму, що Пекін має практику в якості гарантії повернення кредитів прописувати в угодах можливість отримання контролю над стратегічною інфраструктурою.

КНР заперечує, що її проект «Один пояс, один шлях», де вже бере участь до 60 країн світу, має намір через штучні борги отримати доступ до стратегічних активів інших країн. Окрім того американці, за даними італійських ЗМІ, окремо нагадали представникам місцевого уряду, що участь компанії Huawei в будь-яких проектах в Італії унеможливить передачу американцями секретних даних розвідки Риму.

Раніше повідомлялося, що італійський уряд має намір підписати меморандум щодо приєднання до китайської інфраструктурно-логістичної ініціативи «Один пояс, один шлях».

Також Європейська комісія опублікувала новий стратегічний план дій щодо вибудовування відносин із КНР, який нараховує 10 пунктів.