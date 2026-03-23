Прем'єр Вірменії зірвався на пасажирку метро: подробиці

Розмова на підвищених тонах завершилась вибаченням прем’єра

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вступив у публічну суперечку з пасажиркою в єреванському метро через тему Нагірного Карабаху, повідомляє «Главком».

Інцидент стався під час поїздки у метро, де жінка звинуватила главу уряду у «здачі» Карабаху Азербайджану. За словами очевидців, Пашинян відповів, що влада Вірменії витратила значні ресурси, щоб люди могли залишатися жити в регіоні.

«Ми зробили все, щоб ви жили в Карабасі, і у 2023 році саме ви звинувачували мене в тому, що ми закрили кордони, щоб люди не виїжджали з Карабаху до Вірменії. Тепер ви приїхали сюди і кажете: ой, а ми хочемо повернутися», – заявив він.

Під час розмови жінка попросила прем’єра не підвищувати голос і не жестикулювати, однак Пашинян відповів різко. Я говоритиму голосніше, не треба звинувачувати мене в тому, що сталося», – сказав він. Також прем’єр закликав співрозмовницю «не говорити з таким презирством» про карту Вірменії, яку він тримав у руках.

Згодом Пашинян публічно перепросив за свою поведінку. У своєму Telegram-каналі він опублікував відео, в якому визнав, що не зміг стримати емоції під час розмови на тему Карабаху. «Прошу вибачення у жінки з Карабаху та її дитини і запрошую на нову зустріч», — написав він.

Після того, як стало відомо ім’я жінки – Арміне Мосіян, Пашинян звернувся до неї особисто та запропонував провести нову розмову у спокійній атмосфері.

«Я хотів би, щоб ця розмова відбулася. Я знаю, що ви відмовите і скажете кілька грубих слів навздогін. Я смиренно це приймаю, але якщо раптом вам спаде на думку – на камеру чи телефон, спокійно, без емоцій домовитися і поговорити, знайте: я у вашому розпорядженні і заздалегідь приймаю це запрошення», – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс підписав з главою вірменського уряду угоду про цивільну ядерну співпрацю. Вона відкриває Вірменії шлях до заміни радянської атомної електростанції на американські малі модульні реактори.