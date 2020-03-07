Президент Польщі підписав спецзакон про боротьбу з коронавірусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Польщі призначив приблизно 3 млрд злотих на профілактичні дії

В Польщі підтверджено п’ять випадків зараження коронавірусом

Президент Польщі Анджей Дуда підписав спецзакон про боротьбу з розповсюдженням коронавірусу на території країни.

Як повідомляє «Польське радіо», про своє рішення він заявив у суботу, 7 березня, під час візиту до лікарні в Нисі.

«Я підписав його (закон — ред.) найшвидше, як це було можливо, і маю надію, що вже найближчими днями цей закон уможливить дії директорів лікарень, старост, маршалків — усіх тих, хто відповідає за лікарні, аби ми були ще більш підготованими та могли ще швидше та ефективніше реагувати, коли б у нас були підтверджені чергові випадки захворювання на коронавірус», — сказав Дуда.

Згідно з цим спецзаконом, хворі на коронавірус, а також особи з підозрою на наявність Covid-19 можуть підлягати додатковій госпіталізації. В законі також говориться про те, що з метою протидії розповсюдженню коронавірусу працедавець може доручити працівникові виконання роботи з дому.

Окрім цього, на випадок закриття ясел, садка або школи законом передбачається виплата батькам або опікунам додаткової фінансової допомоги на догляд за дітьми.

Президент також призначив приблизно 3 млрд злотих на профілактичні дії. Усього в Польщі підтверджено п’ять випадків зараження коронавірусом.

До слова, у суботу ввечері стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

Нагадаємо, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.

Також в Україні запустили Telegram-бот, який відповідає на запитання про коронавірус.