Принцеса Норвегії померла через два дні після похорону короля

Дитинство принцеси Астрід припало на Другу світову війну, тому вона на власному досвіді знала, що означає війна

Астрід Мод Інґеборґ було 94 роки, вона була старшою сестрою покійного Гаральда V

Принцеса Норвегії Астрід Мод Інґеборґ померла у віці 94 років – через два дні після похорону її брата, короля Гаральда V. Про це повідомила пресслужба норвезького королівського дому, пише «Главком».

Астрід померла 11 вересня. Похорон Гаральда V відбувся 9 вересня. Принцеса була присутня на церемонії, яка стала її останньою публічною появою. Астрід Мод Інґеборґ народилася 12 лютого 1932 року. Вона була дочкою короля Олава V та кронпринцеси Марти й старшою сестрою Гаральда V.

Дитинство принцеси Астрід припало на Другу світову війну, тому вона на власному досвіді знала, що означає війна та вимушена втеча з рідної країни. У 1940 році, після вторгнення нацистської Німеччини до Норвегії, Астрід разом із матір'ю, сестрою та братом Гаральдом була змушена залишити батьківщину й вирушити у вигнання. У цьому сенсі її покоління королівської родини пережило те, що сьогодні переживають мільйони українців, які через російську агресію були змушені залишити свої домівки.

Після смерті матері у 1954 році Астрід у віці 22 років почала виконувати представницькі обов'язки першої леді Норвегії. Вона представляла королівську родину на офіційних заходах протягом багатьох років.

Після смерті Гаральда V новим королем Норвегії став його син Гаакон. Він висловив співчуття у зв'язку зі смертю тітки.

Принцеса Новергії на похороні Гаральда V фото: Reuters

«Принцеса Астрід протягом свого довгого життя тепло і віддано представляла королівський дім», – заявив Гаакон. За його словами, вона була великою підтримкою для Гаральда та всієї королівської родини.

Гаральд V помер 28 серпня у віці 89 років після понад 35 років на норвезькому престолі. Після його смерті королем став Гаакон VIII.

Варто нагадати, що десятки тисяч людей вийшли на вулиці Осло, щоб провести в останню путь короля Норвегії Гаральда V. Жалобна процесія пройшла від королівського палацу до кафедрального собору Осло, після чого монарха поховали у королівському склепі фортеці Акерсгус.

Труну Гаральда V винесли з королівського палацу та встановили на артилерійський лафет. За процесією пішли новий король Норвегії Гокон VIII, члени королівської родини та представники інших країн. Уздовж центральних вулиць Осло зібралися десятки тисяч людей, які прийшли попрощатися з монархом.