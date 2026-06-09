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Прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонено від посади

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонено від посади
Карім Хана звинувачено в домаганнях до юристки
фото: Reuters

Карім Хан є першим прокурором МКС, якого наглядовий орган суду офіційно відсторонив від виконання своїх обов’язків

Головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана відсторонили від виконання обов’язків до голосування держав-членів щодо його подальшої долі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Таке рішення було прийнято після завершення розслідування звинувачень у сексуальних домаганнях.

За інформацією джерела, знайомого з рішенням, виконавче бюро керівного органу суду після 18-місячного розслідування дійшло висновку, що Карім Хан вчинив серйозне службове порушення у справі про звинувачення в сексуальному насильстві щодо адвокатки зі свого офісу. Бюро рекомендувало звільнити його з посади.

Керівний орган суду надішле свої висновки всім 125 державам-членам МКС, які проголосують щодо долі Хана на спеціальному засіданні, скликаному пізніше.

Адвокати Хана заявили, що він категорично відкидає це рішення та повторно заявляє, що не вчинив жодних правопорушень. «Це рішення є незаконним, процедурно несправедливим та не підкріпленим доказами», – йдеться у заяві.

Карім Хан є першим прокурором МКС, якого наглядовий орган суду офіційно відсторонив від виконання своїх обов’язків. Він фактично не керує Офісом прокурора МКС із травня цього року, коли добровільно взяв відпустку на час проведення розслідування.

Нагадаємо, у березні 2023 року Карім Хан видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Згодом Міський суд Москви заочно засудив до ув'язнення прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.

Теги: Міжнародний кримінальний суд зґвалтування

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