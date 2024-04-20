Закон про іноагентів стане катастрофою для Грузії – політолог

Через прийняття скандального закону із Грузією, скоріш за все, скасують безвіз та закриють програми, які роками реалізовувалися

Гела Васадзе: «Євросоюз, звісно, не може інтегрувати країну з такими законами»

Якщо грузинська влада прийме закон про «іноагентів», то Грузія не стане країною-членом Європейського Союзу. Про це повідомив експерт Грузинського центру стратегічного аналізу (GSAC) Гела Васадзе в інтерв’ю «Главкому».

«Якщо цей закон приймуть, це буде катастрофа для Грузії, бо Євросоюз, звісно, все розуміє, але не може інтегрувати країну з такими законами. Скоріш за все, згодом скасують безвіз, припиняться програми, які роками реалізовувалися, а потім будуть дивитися – якщо раптом на виборах знову переможе «Грузинська мрія», тоді що цьому населенню робити в Європі?», – зазначив політолог.

Васадзе додав, що з метою гальмування європейського напрямку країни у Грузії зараз розганяється і ЛГБТ-тема («Грузинська мрія» ініціює внесення законопроєкту про захист від «ЛГБТ-пропаганди» – «Главком»).

До слова, голова партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що Тбілісі планує завершити виконання 12 рекомендацій Єврокомісії у червні, щоб Грузія могла отримати статусу кандидата в члени Європейського Союзу в грудні цього року.

Нагадаємо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки

До слова, спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроєкту про «іноагентів», і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.