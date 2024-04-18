Протест у Тбілісі проти закону про «іноагентів»: мітингувальники вимагають зустрічі з прем’єром

15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії

15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів»

У Тбілісі, Грузія, триває акція протесту проти ухвалення закону про «іноагентів», мітингувальники вимагають зустрічі з прем’єр-міністром Іраклієм Кобахідзе. Про це повідомляє Новости-Грузия.

«Зараз разом з нами, мирно, спокійно йдемо до державної канцелярії. Вимагатимемо, щоб прем'єр-міністр вийшов і поговорив з нами», – сказав активіст Леван Цуцкірідзе до протестувальників.

Нагадаємо, що 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки

Під час мітингу було поранено поліцейського та затримано 14 протестувальників. Організатори акції протесту зазначають, що мітинг триватиме доти, поки владна партія не відмовиться від спроб ухвалити закон, який протестувальники називають антидемократичним й антиєвропейським. Будівля парламенту охороняється поліцейським спецназом.

Також силовики розганяли учасників акції протесту за допомогою, ймовірно, сльозогінного спрею.