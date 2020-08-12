У Білорусі броньований автомобіль силовиків в'їхав у легковик, постраждала дитина
Постраждалі розповіли, що силовики не сигналили, а просто їхалиУ місті Гродно в Білорусі проходять протести після виборів президента країни. У ніч на 12 серпня броньований автомобіль силовиків в'їхав у легковик, в результаті чого постраждала 5-річна дитина.
Про це повідомляє Nexta.
У машині, яку збив джип, постраждала дівчинка 5 років, вона стікала кров'ю.
«Доставив її і маму в швидку, лікарі сказали потрібна операція. Чоловіка затримали», - розповів очевидець.
Постраждалі розповіли, що силовики не сигналили, а просто їхали. Силовики, зі свого боку, сказали їм що вони самі винні і затримали водія автомобіля, який збили.
Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.
У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.
Напередодні Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.