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    Радники Байдена та Ердогана обговорили російську агресію проти України

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    Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з головним радником президента Туреччини - Радники Байдена та Ердогана обговорили російську агресію проти України
    Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з головним радником президента Туреччини
    фото: reuters

    Радники підкреслили своє спільне зобов’язання як до продовження дипломатії, так і до спільних зусиль зі стримування подальшої агресії РФ

    Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та речник і головний радник президента Туреччини Ібрагім Калін в ході телефонної розмови обговорили спільні зусилля для стримування подальшої російської агресії проти України. Про це повідомляє Білий дім.

    «Вони (радники, – ред.) підкреслили своє спільне зобов’язання як до продовження дипломатії, так і до спільних зусиль зі стримування подальшої російської агресії проти України», – йдеться у заяві.

    Також радники обговорили регіональні питання, зокрема зусилля Туреччини та Вірменії щодо нормалізації відносин.

    До слова, глава Пентагону вирушить до Європи через Україну. Ще речниця Білого дому порівняла Росію з лисицею в курнику.

    Також сьогодні Пентагон заявив, що Росія посилює забезпечення своїх військ навколо України.

    Нагадаємо, очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що санкції проти РФ будуть запроваджені, щойно російська армія вторгнеться в Україну.

    Також ексзаступник генерального секретаря НАТО оцінив готовність України до відсічі росіянам.

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    Теги: Туреччина Росія США агресія політика Україна радник
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    Радники Байдена та Ердогана обговорили російську агресію проти України