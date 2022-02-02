Радники Байдена та Ердогана обговорили російську агресію проти України
Радники підкреслили своє спільне зобов’язання як до продовження дипломатії, так і до спільних зусиль зі стримування подальшої агресії РФ
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та речник і головний радник президента Туреччини Ібрагім Калін в ході телефонної розмови обговорили спільні зусилля для стримування подальшої російської агресії проти України. Про це повідомляє Білий дім.
«Вони (радники, – ред.) підкреслили своє спільне зобов’язання як до продовження дипломатії, так і до спільних зусиль зі стримування подальшої російської агресії проти України», – йдеться у заяві.
Також радники обговорили регіональні питання, зокрема зусилля Туреччини та Вірменії щодо нормалізації відносин.
До слова, глава Пентагону вирушить до Європи через Україну. Ще речниця Білого дому порівняла Росію з лисицею в курнику.
Також сьогодні Пентагон заявив, що Росія посилює забезпечення своїх військ навколо України.
Нагадаємо, очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що санкції проти РФ будуть запроваджені, щойно російська армія вторгнеться в Україну.
Також ексзаступник генерального секретаря НАТО оцінив готовність України до відсічі росіянам.