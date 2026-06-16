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Reuters дізнався, як США рятували нафтовий експорт із Перської затоки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Reuters дізнався, як США рятували нафтовий експорт із Перської затоки
Ормузька протока є життєво важливим судноплавним маршрутом для світової торгівлі нафтою
фото: Reuters

Вашингтон застосував метод, який роками використовував Іран для обходу санкцій та блокад

Сполучені Штати організували масштабну секретну операцію для підтримки експорту нафти з Перської затоки після фактичного блокування Іраном Ормузької протоки. Для цього американські військові використали схему перевалки нафти між суднами, яку раніше активно застосовував сам Тегеран для обходу міжнародних санкцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

Як працювала схема перевалки нафти

Операція розпочалася на початку травня. Вона передбачала перевалку нафти з одних танкерів на інші у водах біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів та Оману. Для контролю за процесом використовувалися безпілотники, морські дрони та вертольоти.

Reuters зазначає, що лише за час проведення операції в ній були задіяні щонайменше 92 судна. За супутниковими знімками, станом на 11 червня одночасно відбувалися перевалки між 17 парами танкерів у двох спеціально визначених районах поблизу портів Фуджейра та Сохар.

Журналісти встановили, що судна прямували до заздалегідь визначених точок збору перед проходженням Ормузької протоки. Після цього танкери з вимкненими транспондерами та приглушеним освітленням проходили через небезпечну ділянку та здійснювали передачу нафти на великотоннажні судна. Одна така операція тривала від 24 до 40 годин.

За інформацією Reuters, американські військові не брали безпосередньої участі у самій перевалці, однак забезпечували контроль за маршрутом, проводили моніторинг та супроводжували учасників операції за допомогою розвідувальних засобів.

Агентство також повідомляє, що в операції могли бути задіяні окремі американські військові вертольоти. Зокрема, один із гелікоптерів Apache, який Іран збив 9 червня, за даними джерел Reuters, виконував завдання в районі проведення нафтової місії.

Чому виникла потреба в новому маршруті

Причиною запуску нової схеми стало різке загострення ситуації навколо Ормузької протоки. Після початку війни між Іраном та Ізраїлем Тегеран фактично перекрив ключовий морський маршрут, через який у мирний час проходило близько 20% світового споживання нафти. Це спричинило найбільший збій у світових поставках енергоносіїв в історії та викликало хвилю зростання цін на світових ринках.

За оцінками Reuters, через створену США систему перевалки з початку травня могло пройти щонайменше 90 млн барелів нафти та нафтопродуктів. Водночас цей обсяг залишається значно меншим за довоєнні показники, коли через Ормузьку протоку щоденно транспортували близько 20 млн барелів.

Які ризики несе тимчасове рішення

Експерти зазначають, що така схема є тимчасовим рішенням і супроводжується значними ризиками. Через вимкнені системи ідентифікації суден та нічні переходи підвищується небезпека зіткнень, а також зберігається загроза атак з боку іранських сил.

Нагадаємо, The New York Times повідомляла, що зусилля США із забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не призвели до суттєвого відновлення перевезень. Видання зазначало, що обсяги транспортування нафти залишаються значно нижчими за довоєнні, тоді як Іран продовжує зміцнювати свій контроль над ключовим морським маршрутом.

Теги: нафта Іран США

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