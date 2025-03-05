Авіація у світі стає безпечнішою? Статистика підтвердила тренд

Асоціація IATA опублікувала свіжий звіт про безпеку авіаперевезень за результатами 2024 року

За останні роки польоти стали найбезпечнішими в історії. За результатами 2024 року серед 40,6 млн рейсів було лише сім аварій зі смертельними наслідками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані звіту Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA)

У 2024 році серед 40,6 млн рейсів було сім аварій зі смертельними наслідками. Це більше, ніж одинична смертельна аварія, зареєстрована в 2023 році, і п’ятирічний середній показник п’яти смертельних аварій.

Утім, смертність саме під час перельотів за останній рік зросла. За даними IATA, у 2024 році було зареєстровано 244 летальні випадки на борту, порівняно з 72 летальними випадками, зареєстрованими в 2023 році. У середньому за п’ять років таких випадків було 144. Таким чином летальний результат залишався низьким і становив 0,06, що нижче середнього п’ятирічного значення (0,10).

У більшості регіонів світу коефіцієнт безпеки покращився, але в Північній Америці ситуація погіршилася: показник зріс із 0,53 до 1,14 на мільйон польотів. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні рівень безпеки залишився на рівні 2022 року.

За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), у позаминулому 2023 році було здійснено близько 37 млн рейсів – на 17% більше, ніж роком раніше. Незважаючи на зростання трафіку, аварійність виявилася рекордно низькою: лише одна аварія на 1,26 млн польотів – це найкращий показник за останні десять років.

Глава IATA Віллі Уолш зазначив, що польоти, як і раніше, залишаються найбезпечнішим видом транспорту.

«Навіть з огляду на нещодавні резонансні авіакатастрофи, важливо пам’ятати, що аварії трапляються надзвичайно рідко. У 2024 році було здійснено 40,6 млн рейсів і сім аварій зі смертельними наслідками. Десять років тому в середньому за п'ять років (2011-2015) одна аварія була на кожні 456 тис. рейсів. Сьогодні в середньому за п'ять років (2020-2024) одна аварійна ситуація на кожні 810 тис. рейсів», – зазначив Віллі Уолш.

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